Мессенджер Telegram додав в свої функції можливість відеодзвінків

Прогрес не стоїть на місці. У світі електронних технологій йде постійна конкурентна боротьба, яка підштовхує виробників до нових винаходів. Так, популярний месенджер Telegram недавно запровадив функцію відеодзвінків. Хоча дана функція поки що запроваджено ще в режимі тестування, за версією видання Код Дурова, користувачі iOS вже можуть нею скористатися.

Для того, щоб включити відеодзвінки, потрібно завантажити з App Store останню версію месенджера. Потім десять разів натиснути на значок налаштувань в додатку, щоб відкрити Debug-меню, в якому активувати Experimental Feature (Експериментальні функції). Після цього треба зайти в профіль, "потягнути аватарку" і скористатися функцією.

При цьому необхідно, щоб співрозмовник виконав такі ж дії, інакше додзвонитися по відеозв'язку не вийде.

Крім відеодзвінків, Telegram представив ряд оновлень. Так, в додатку з'явилася можливість поставити відеоаватара замість звичайної статичної картинки. Розробники поліпшили розділ Люди поруч, додавши можливість дізнатися, на якій відстані від вас знаходиться співрозмовник, і дозволили власникам груп чисельністю від 500 учасників бачити розгорнуту статистику.

Також було збільшено обсяг файлів, які можна пересилати в месенджері, з 1,5 Гб до 2 Гб.

Нагадаємо, що раніше месенджер Telegram додав в свої правила можливість передавати спецслужбам дані про терористів за запитом суду.