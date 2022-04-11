"Мертва рука" Росії тримає в страху США

14:40 14 листопада Київ, Україна

Важко обговорювати питання моралі з людиною, якій саме поняття моралі чуже.

Йдеться про аспекти моралі і міжнародного права в контексті ядерного роззброєння.

Довгий час Сполучені Штати намагаються прийти до домовленості в цьому питанні з Росією. Але ніякі аспекти моралі не торкнуться глави РФ Путіна, тому що в його руці є те, чого боїться навіть могутня Америка.

У Держдепартаменті США побоюються російського комплексу Периметр, який отримав на Заході назву "Мертва рука". Комплекс Периметр відповідає за управління відповідним ядерним ударом. Про це йдеться в доповіді помічника держсекретаря США з міжнародної безпеки Крістофера Форда.

У доповіді розглядаються питання моралі і міжнародного права щодо ядерного роззброєння.

"Питання можуть також виникнути в зв'язку з так званим Периметром або "Мертвою рукою" - системою, яка, згідно з даними деяких ЗМІ, була створена Радянським Союзом в 1980-і роки, і, судячи з усього, була залишена на озброєнні. Її наявність, судячи з усього, в 2011 році підтвердив командувач Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП)]", - йдеться в доповіді. "Якщо припустити, що ця система дійсно існує і працює так, як про неї повідомлялося, то, якщо в умовах кризи її активує вище командування, Периметр, судячи з усього, автоматично дасть наказ на запуск ракет ядерного арсеналу країни, якщо засіче ядерні вибухи на території Росії, і його комп'ютерний мозок не зможе після цього встановити зв'язок з Генштабом", - так Форд пояснив принцип роботи системи. "У будь-кого, хто стурбований питаннями моралі стосовно ядерних озброєнь, явно виникнуть неприємні запитання з приводу Периметра", - додав він.

Відзначимо, комплекс Периметр, за даними ЗМІ, в разі ядерного удару по території країни рішення про відповідні дії може прийняти самостійно або з мінімальною участю людини.

Нагадаємо, Вашингтон і Москва близькі до підписання компромісної угоди за договором про озброєння. Тривають переговори за умовами угоди.