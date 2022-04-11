"Мертва рука" Росії тримає в страху США

Важко обговорювати питання моралі з людиною, якій саме поняття моралі чуже.
Йдеться про аспекти моралі і міжнародного права в контексті ядерного роззброєння.
Довгий час Сполучені Штати намагаються прийти до домовленості в цьому питанні з Росією. Але ніякі аспекти моралі не торкнуться глави РФ Путіна, тому що в його руці є те, чого боїться навіть могутня Америка.
У Держдепартаменті США побоюються російського комплексу Периметр, який отримав на Заході назву "Мертва рука". Комплекс Периметр відповідає за управління відповідним ядерним ударом. Про це йдеться в доповіді помічника держсекретаря США з міжнародної безпеки Крістофера Форда.
У доповіді розглядаються питання моралі і міжнародного права щодо ядерного роззброєння.
Відзначимо, комплекс Периметр, за даними ЗМІ, в разі ядерного удару по території країни рішення про відповідні дії може прийняти самостійно або з мінімальною участю людини.
Нагадаємо, Вашингтон і Москва близькі до підписання компромісної угоди за договором про озброєння. Тривають переговори за умовами угоди.
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