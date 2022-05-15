Меркель: ФРН виділяє 500 млн євро на проєкт боротьби зі змінами клімату

12:25 13 грудня Київ, Україна

Ангела Меркель, як прогресивний світовий лідер, завжди виступає з підтримкою проєктів, спрямованих на благо людства: будь то глобальний проєкт боротьби зі змінами клімату, пандемією або голодом в маленькій країні.

Під час виступу на віртуальній конференції ООН з нагоди п'ятиріччя Паризької кліматичної угоди, канцлерка ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина виділить 500 млн євро на підтримку зусиль бідних країн світу в сфері боротьби зі змінами клімату.

"Німеччина хоче виділити додаткові майже 500 млн євро і дотримується обіцянки подвоїти фінансування програм боротьби зі змінами клімату до 4 млрд євро в рік", - заявила канцлерка.

Меркель також підкреслила, що Німеччина і надалі буде робити свій внесок в боротьбу з кліматичними змінами, а також докладе всіх зусиль, щоб до наступної кліматичної конференції ООН, яка повинна відбутися в грудні 2021 у Глазго, був сформований план для захисту клімату в бідних країнах за допомогою міжнародного співтовариства.

Як пояснив міністр з питань розвитку ФРН Герд Мюллер, 500 млн євро буде виділено з бюджету його міністерства. У 2020 і 2021 роках вони будуть спрямовані на розвиток технологій в сфері поновлюваних джерел енергії, а через Світовий банк і регіональні банки розвитку фінансуватиметься створення вітрових і сонячних електростанцій. Також з цих коштів буде фінансуватися розробка технологій для поліпшення зберігання енергії і розвитку електромереж в країнах, що розвиваються, особливо в Африці.

Раніше в ООН заявили, що в 2020 році в світі концентрація парникових газів досягла рекордного рівня. В останній раз така концентрація, як передбачається, відзначалася мільйони років тому в пліоценову епоху, коли на Південному полюсі росли дерева, а рівень води був на 20 метрів вище.