Мер Вінниці: інфографіка обіцянок

14:50 23 серпень Київ, Україна

Чинний мер Вінниці з 2014 року виконує роль місцевої влади може віддати свій пост іншому. Адже 25 жовтня 2020 року в місті пройдуть вибори. Ми вирішили розібратися в тому, скільки для міста зробив діючий мер.

Сергій Моргунов з лютого 2014 року виконував обов'язки мери Вінниці, після місцевих виборах-2015 варто став вже повноправним міським головою. За свою каденцію Моргунов дав досить багато обіцянок - 182: виконав - 119 (65%), провалив - 27 (15%), ще 36 потрібно реалізувати.

Моргунов виконав обіцянку ввести систему електронного квитка в громадському транспорті в 2019 році. Восени в трамваях і тролейбусах вже почала працювати частина валідаторів. На початку грудня електронний квиток ввели в трамваях, трохи пізніше - в 40 тролейбусах.

Також мер, як і обіцяв, запустив в 2019 році першу чергу заводу з виробництва сонячних панелей. На новому підприємстві на початковому етапі буде працювати 120 чоловік. Середня зарплата працівників складе близько 15 тисяч гривень.

У 2019 Моргунов обіцяв реалізувати проект з очищення води в дитячих садах. Встановлення фільтрів для очищення питної води завершили в кінці серпня, обіцянка - виконано. А ось ліквідувати чергу в дитячі садки до 2020 року міський голова не зміг. Станом на лютий 2018 го чергу становила 578 дітей, в кінці грудня 2019 го - 279 дітей. Тобто чергу все одно була.

Крім того, все ще не створено обіцяний Моргуновим логістичний центр в районі аеропорту «Вінниця». У березні в міській раді повідомили, що обласна рада відмовив Вінницькій ОТО в передачі у власність земельної ділянки під будівництво центру. Міська рада планував повторне звернення.