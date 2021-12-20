Повільна вакцинація сприяє поширенню COVID-19

Отже, вакцинування — це єдиний шанс врятувати своє життя та здоров'я своїх близьких.

Деякі «фахівці», які не залучені до розробки мРНК-вакцин від COVID-19, поширюють не лише бездоказові, а й відверто антинаукові твердження про нову технологію. Прихильник нетрадиційної медицини, колишній лікар Ендрю Кауфман, який називає себе «фахівцем із природного лікування», активно просував міф, ніби вакцини від COVID-19 змінюватимуть ДНК людини.Це неможливо: мРНК із вакцин ніколи не потрапляє в ядро клітини, де знаходиться наша ДНК. Тому РНК-вакцина не може змінити нашу ДНК. Вакцина стимулює вироблення антитіл і Т-лімфоцитів, які запобігатимуть зараженню вірусом, або вбиватимуть будь-які інфіковані клітини, щоб зменшити тяжкість захворювання.Вчена-генетик з Ірландії Долорес Кехілл, яку через антинаукові заяви навіть попросили залишити науковий комітет ЄС, запевняла, що мРНК-вакцина змушуватиме імунну систему атакувати власний організм. Це неправда: мРНК-вакцина вчить імунну систему виробляти антитіла саме до коронавірусу.Деякі псевдодослідники роками пов'язували вакцинацію з епідеміями хвороб, хоча зв'язок не був доведений. Наприклад, в аргументах про шкоду щеплень українські антивакцинатори посилалися на американського імунолога Джона Барта Классена. Він роками випускав так звані «дослідження» про зв'язок вакцин з діабетом. І аргументував це тим, що нібито виявив кореляцію між рівнем вакцинації та діабетом. Проте понад тисячу досліджень побічних ефектів вакцинації цю теорію спростували.Згодом Классен неодноразово робив неправдиві заяви про вакцини від COVID-19, що вони спричиняють хвороби Альцгеймера та Лу Геріга. В український сегмент Facebook також проникнув фейк Классена про те, що вакцина Pfizer викликає нейродегенеративні захворювання.Насамперед слід звернути увагу, чи рецензоване дослідження. Тобто чи перевіряли незалежні експерти методологію та висновки дослідження, щоб виявити в ньому похибки чи фальсифікації.Також слід перевіряти джерело публікації - наукове видання, де вийшло дослідження, або сайти з препринтами (до них, зокрема, належать bioRxiv, medRxiv та інші). Так звані дослідження, які виходять лише на чиїхось персональних сайтах або як пресрелізи без будь-яких даних, не можна вважати показовими.Важливо враховувати авторів дослідження, наприклад, чи відповідає їхня спеціальність темі роботи. Якщо дослідження здається підозрілим, можна знайти інформацію про діяльність автора або його попередні роботи. Можливо, він не вперше публікує сфальшовані дані.І тільки ви відповідаєте за ваше життя, за ваше здоров'я, за життя та здоров'я ваших рідних та близьких. І не слід необдумано і недбало ставитися до заходів безпеки, вакцинації та загрози від пандемії COVID-19.Вакцинуйтеся та бережіть свій рід та ДНК нації.