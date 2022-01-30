Маргарита Симоньян заявила, що Білорусь врятують ввічливі люди

23:30 14 вересень Київ, Україна

Маргарита Симоньян. Пропагандистський телеканал Russia Today продовжує віщати дивні для всього світу заяви. Цього разу відзначилася головна редакторка RT



Після виборів в Білорусі, Маргарита Симоньян, одна з головних пропагандисток Путіна, заявила, що не може більше терпіти того, що відбувається в сусідній країні та підтримує введення військ в Республіку Білорусь. Вона наголосила на важливості участі "ввічливих людей" у вирішенні ситуації в країні після виборів.

Нагадаємо, що "ввічливі люди" - це ті самі зелені чоловічки, що анексували Крим у 2014 році та почали вторгнення на Донбасі. Це та сама ПВК Вагнера, особиста армія Путіна, яка виконує спецоперації без розпізнавальних знаків і громадянства.

Як стверджує сама головред RT, основною причиною для введення військ РФ стало знущання і побиття білоруського народу. Їй це набридло, і вона просить Путіна розв’язати це питання за допомогою військової сили.

За словами білоруського КДБ, російські найманці влилися в ряди ОМОНу ще до виборів. Саме вони віддавали накази та самі брали участь в жорстоких побиттях і знущанні з мирних протестувальників.



Виходить, що Кремль в черговий раз сам штучно створює проблему й вирішує вигідним для нього способом. Лукашенко знає про те, що відбувається, адже вже неодноразово зв'язувався з Путіним телефоном і приймав неофіційні урядові літаки РФ.

Однак, варто зазначити, що юридичних підстав для введення військ немає. Білорусь хоч і є учасницею ОДКБ (організація договору про колективну безпеку), але там чітко прописані закони, за якими союзна держава може ввести війська для допомоги у врегулюванні конфлікту. На цей момент ці закони порушені не були.



Крім RT і Маргарити Симоньян, інші пропагандистські канали та персонажі прокремлівських ЗМІ також підтримують Путіна щодо введення військ в Білорусь. Виходить, що Кремль не може мирно співіснувати і вести рівноправні політичні та взаємовигідні економічні відносини з іншими країнами і загрожує всій земній кулі путінською тиранією.