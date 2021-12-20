Маленький та молодецький

19:05 04 серпень Київ, Україна

З 2000 ого року людина, яка прийшла до влади в Росії випадковим чином, залишається при владі абсолютно не випадково. За допомогою олігархів він зміг стати президентом і за допомогою олігархів залишається ним і зараз. Ось тільки вектор дещо змінився.

На самому початку свого президентства, Путін налаштований досить серйозно на розвитку країни, ліквідацію злочинних угруповань, жорстку боротьбу з олігархами . Насправді ж ніхто достовірно не знає, крім вузького кола осіб, що Путін і є ставленик олігархів. І в наступні роки правління він лише дасть злочинним угрупованням влада і виведе їх в легальний бізнес, розвиток країни залишиться лише на папері для прикриття чорної бухгалтерії, а олігархи змінять статус правителів на підлеглих.

Все почалося ще в далекому 2004-му. Тоді Путін зрозумів, що бути президентом не так уже й погано і важко, а залишитися при владі в Росії, маючи у себе в підпорядкуванні все спец служби та олігархів простіше ніж не дати людям зарплати і пенсії . Тоді то й зародилося в ньому почуття жадібності і жадібності. Тоді-то він і зрозумів, що і олігархом бути не так вже й погано. Адже не може глава держави жити на одну зарплату і їсти нехай гречку але все ж на воді.

І ось через роки, світ може побачити вже зовсім іншого Путіна. Жирний, впевнений у собі і зухвалий. П'яного від влади на настільки, що він змінює конституцію під себе і ані трохи не переживає, що люди будуть, м'яко кажучи, не задоволені його діями.



Крім цього, він випускає ряд законів, які передбачають кримінальні покарання за будь-яку згадку влади в сатиричній формі, за висловлювання невдоволення з приводу влади, за репост в інтернеті . Покарання за мітинги спрямовані в протест з приводу легітимності влади страшно навіть згадувати.





Така ситуація підтверджує правдивість слів про те, що людина не може перебувати при владі так довго .

Причина так само полягає в тому, що Путін постарів. Це виражається не тільки у віці і поступово в'януть мозку але і в той час, в яке він працював і в якому він прийшов до влади. Як не старайся але консерватизм залишиться в людині. А тим більше в людині, видресирувати в КДБ. Де вчили залякувати, бити і шантажувати людей для отримання результат. Звичайно, все це ховається і по телевізору показують білу картинку. Але сучасний світ дозволяє заглянути за куліси цієї вистави.



Путін створює тиранію за допомогою своїх гестапо-КГБешних методом. Він боїться. Боїться того, що його скинуть . Боїться, що його покарають тільки що були в підпорядкуванні люди. Постійна параноя і страх поглинають людини з настільки величезною владою змушують тремтіти цілу країну. Через свого страху багато хто підтримує його, аби не бути в списку потенційно не бажає шестерень в давно проржавілому механізмі, які необхідно замінити.