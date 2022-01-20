Маас підтримав позицію Меркель щодо Північного потоку-2

У відповідь на санкції проти будівництва російського газопроводу Північний потік-2, що пов'язані з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального, глава МЗС Німеччини Хайко Маас виступив за продовження будівництва. У своєму інтерв'ю Bild am Sonntag Маас пояснив таку позицію тим, що справу Навального не варто звужувати до рамок проєкту ПП-2.

"У будівництві газопроводу беруть участь понад 100 компаній з 12 європейських країн, приблизно половина з них з Німеччини. Зараз звужувати дискусії тільки до теми Північного потоку-2 - не той випадок", - зазначив німецький чиновник.

При цьому він підкреслив, що той, хто вимагає виходу Німеччини з будівництва ПП-2, повинен усвідомлювати наслідки.

Нагадаємо, що після заяв про отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною з групи Новачок, в німецькому політикумі почали з'являтися вимоги про перегляд участі Німеччини в проєкті газопроводу Північний потік-2.

Так, за закриття будівництва російського трубопроводу висловилися глава Мюнхенської конференції з безпеки, колишній посол у Вашингтоні Вольфганг Ішингер і глава парламентського комітету з закордонних справ Норберт Реттген.