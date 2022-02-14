19:45 14 лютий Київ, Україна

Під час останньої наради, присвяченій основним завданням державної прикордонної служби, Головний представник Білорусії Олександр Лукашенко відповів на затвердження Зенона Позняка щодо військової окупації Білорусії Росією . Крім нього , про білоруську незалежність висловилися ще кілька людей.



Під час наради з прикордонної безпеки Лукашенко зазначив, що раніше " не опускався до рівня " полеміки зі своїми опонентами.. Однак у щоденному огляді , наданому його медіаслужбою, він випадково прочитав, що " йде окупація Білорусі " - чого він, незважаючи на те, що був головнокомандувачем , дивним чином не помітив. Тому він у жартівливій формі запитав у голови Державного прикордонного комітету (ДПК) Анатолія Лаппо, чи той не повідомляв свого президента - Ніяк ні, - відповів Лаппо.. Потім Лукашенко зачитав фрагменти статті Позняка Зенона , колишнього білоруського опозиціонера , що втік із країни 1996 року, з його огляду : " Введені війська " ; " Сюди має прийти 200 поїздів, по 50 вагонів у поїзді " ; останньої наради,основним завданням державної прикордонної служби, ГоловнийБілорусії. Крім, про білоруську незалежність висловилисякілька людей.наради з прикордонної безпеки Лукашенко зазначив, що ранішене опускався дополеміки зі своїми опонентами.. Однак у щоденному, наданомумедіаслужбою,випадково прочитав,окупація Білорусічого він,те,був, дивнимне помітив. Томуу жартівливій формі запитав у голови Державного прикордонного комітету (ДПК) Анатолія Лаппо, чи той не повідомляв свого президентаНіяк ні,відповів Лаппо.. Потім Лукашенко зачитав фрагменти статті Позняка, колишнього білоруського, що втік із країни 1996 року, зоглядуВведені військаСюди має прийти 200 поїздів, по 50 вагонів у поїзді

Це становитиме 80-100 тис.. людина плюс спорядження. Весь план окупації був деталізований . Прочитавши ці витримки, Лукашенко наголосив, що повторив слова Зенона Позняка не тому, що він є свого роду зразком для наслідування, а навпаки, тому, що він є антиподом білоруської влади.. Але повинен сказати, що я його дуже добре знаю, і він мене знає. Він не дурень, він усе розуміє. Усі наші втікачі (маються на увазі протестуючі опозиції, які втекли з країни з 2020 року) дуже далекі від нього щодо розуміння ” , - підкреслив Лукашенко. Після слів свого начальника глава ЦПК зазначив, що все йде за планом, але боязкі скрізь бачать небезпеку.



У цьому діалозі Лукашенко не лише спростував заяву Позняка, а й убив клин між старою і новою білоруською опозицією — тобто втікачами . . Так, Позняк вважає, що західні санкції шкодять Білорусі, а не Лукашенку, у той час як опозиція, що базується у Вільнюсі та Варшаві, схильна звертатися до західних урядів за додатковими санкціями щодо Мінська.. Більше того, Позняк ганебно вважає цих людей " корисними ідіотами " .. За його словами, вони не лише є помічниками Росії, а й беруть участь у її довгій грі, спрямованій на поглинання Білорусі.

Початкова заява Позняка була зроблена у відповідь на питання про неминучість російсько-української війни. " Я думаю, що ймовірність цього найближчим часом невелика " , - сказав Позняк. Швидше , це відволікаючий маневр , на вудку попався весь Захід, але реальність така, що під прикриттям цієї балаканини про українсько-російську війну відбулася окупація Білорусії.. Цей стратегічний балкон уже в руках Путіна. А НАТО не розуміє, що сталося ” .



За словами російського політичного оглядача Павла Лузіна , “ якщо хтось каже, що Лукашенко - путінська маріонетка і що Путіну достатньо вдарити кулаком по столу, щоб досягти своєї мети, значить, хтось перебільшує уособлення могутності Росії. Дуже зручно говорити, що ми маємо персоналістську диктатуру.. Але насправді російська система набагато менш персоніфікована, ніж казахська чи білоруська. У Росії деякі політичні функції покладено на держкорпорації, такі як «Газпром» та «Сбербанк» . Не варто вважати, що у Росії все залежить від Путіна. Також абсурдно вважати Лукашенка маріонеткою. Він досвідчений політик, який вміє використати можливості. І він не один, має консолідовану правлячу еліту. І він представляє інтереси цієї еліти. Другий його ресурс — система міжнародних відносин, з підтекстом, що Білорусь – незалежна держава – догма, яка не заперечується ” .