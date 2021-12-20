Лукашенко вважає, що може використати мігрантів, щоб зняти санкції ЄС

23:16 16 листопад Київ, Україна

На польсько-білоруському кордоні утворилася напруженість між Сходом та Заходом. Між Мінськом та ЄС точаться суперечки із серпня 2020 року, коли Олександр Лукашенко оголосив себе переобраним на шостий президентський термін поспіль. У Білорусі спалахнули масові протести, які режим у результаті безжально придушив. Активісти опозиції були ув'язнені або втікали за кордон. Більшість західних урядів відмовилися визнати Лукашенка законним лідером та ввели проти нього санкції. Лукашенко у відповідь пригрозив пустити до Європи неконтрольований потік нелегальних мігрантів та наркотиків.

Лукашенко звинуватив Захід у змові з метою його повалення та ведення «гібридної війни» проти його режиму. З Білорусії до Європи поки не налагодили масового потоку наркотиків, але міграційна криза вже створена.

Влітку 2021 року перші потоки мігрантів здебільшого з Близького Сходу почали прибувати до кордонів Литви, Польщі та Латвії. До листопада ця їхня кількість збільшилася в рази. Тисячі мігрантів зібралися у тимчасових таборах на польсько-білоруському кордоні, намагаючись прорватися через паркан із колючого дроту та перейти на територію Європейського Союзу.

Державна авіакомпанія «Белавіа», якій раніше цього року західні країни заборонили літати до Європи, наразі займається перевезенням мігрантів до Мінська з Близького Сходу. За повідомленнями, потенційним біженцям тіньові туристичні компанії пропонували фіктивні туристичні тури приблизно за 3 тис. доларів з людини. У пакет входить туристична віза на один, два тижні до Білорусі, квитки на літак та кілька днів безкоштовного проживання у мінському готелі. Після цього мігранти прямують до кордону ЄС і намагаються його перетнути. При цьому за процесом стежать озброєні білоруські прикордонники. Також білорусько-російські пропагандисти засуджують “жорстокість польської влади, яка не відкриває свій кордон, тоді як тисячі мігрантів застрягли в морозних умовах”.

Країни ЄС звинуватили Лукашенка у розв'язаній «геополітичній війні», а Варшава закрила принаймні один офіційний прикордонний перехід і погрожує перекрити весь кордон із Білорусією. Лукашенко почав погрожувати реакцією: “Можете закривати. Буде тільки більше "бігунів", які намагаються переправитися через огорожу. Ми, у свою чергу, можемо зупинити транзит товарів з Польщі та Німеччини через Білорусь. Ми можемо припинити постачання природного газу до Європи через Білорусію та Польщу газопроводом «Ямал — Європа». Тому я б керівництву Польщі, литовцям та іншим безголовим порекомендував думати, перш ніж говорити. Ми відповімо, як обіцяли” .

Лукашенко може мати на увазі готовність запустити потік наркотиків через кордон, як натякали кілька місяців тому. Звісно, закриття газопроводу «Ямал — Європа» може завдати шкоди інтересам державного «Газпрому». Президент Володимир Путін публічно наказав «Газпрому» збільшити постачання природного газу до Європи, щоб заповнити запаси, що виснажуються, в підземних сховищах газу в міру наближення зими. Але «Газпром» нещодавно відмовився бронювати газопровід «Ямал — Європа» для будь-яких додаткових поставок у 2022 році, очевидно, чекаючи на сертифікацію «Північного потоку-2». Якщо Лукашенко справді почне втручатися у постачання газу через "Ямал — Європа", це може стати додатковим важелем тиску в руках Кремля у питанні легалізації політичного проєкту.

ЄС обговорює запровадження додаткових санкцій щодо Мінська, які мають ухвалити 15 листопада. Повідомляється, що нові санкції можуть торкнутися не лише «Белавіа», а й інших небілоруських авіакомпаній, які, ймовірно, беруть участь у перевезенні мігрантів з Близького Сходу: «Turkish Airlines», «FlyDubai», сирійські авіакомпанії «Nordwind Airlines», «Utai». "Аерофлот" і "Turkish Airlines" категорично заперечували будь-які порушення. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що введення санкцій проти «Аерофлоту» було б "божевільною ідеєю", і висловив сподівання, що це "фейкові новини". Деякі російські ЗМІ стверджували, що «Аерофлот» може помститися за можливі санкції, відмовивши західним авіакомпаніям у праві на проліт над Сибіром на Далекий Схід.

Лукашенко, мабуть, сподівається шантажувати Захід, щоб скасувати санкції щодо Білорусії та відновити звичний бізнес, який дозволить йому знову налаштувати Захід проти Росії та Росію проти Заходу, що дозволило б йому зберегти своє місце на посаді президента. Лукашенко, очевидно, вважає, що Захід морально слабкий і досить дезорганізований. Схоже, він готовий ще більше підняти ставки, можливо, спровокувавши збройні зіткнення на кордоні.