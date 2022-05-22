Лукашенко сподівається на підтримку Путіна, а КДБ - на «гуманітарну місію»

13:08 20 грудня Киев, Украина

Протистояння білоруського народу проти президента Лукашенка, який захопив владу, не припиняється вже кілька місяців. Незважаючи на світове засудження, численні санкції, Лукашенко продовжує сподіватися на підтримку з боку Путіна. Не приховуючи цього, в КДБ Білорусі раніше заявили, що готуються до "гарячої війни" навесні. Глава спецслужби країни вважає ймовірною іноземну інтервенцію під виглядом гуманітарної місії.

Сьогодні опозиційні лідери Білорусі проводять в столиці країни чергову акцію - Марш народного трибуналу. У різних районах міста з самого ранку люди збираються в колони і утворюють "ланцюжки солідарності".

У відповідь силовики стягують спецтехніку в центр Мінська. Зокрема, автобуси правоохоронних органів чергують біля Площі Державного прапора та біля Палацу Незалежності - резиденції Олександра Лукашенка. Перед палацом припарковано автомобілі з колючим дротом.

Влада також організувала в Мінську "пробіг тракторів".