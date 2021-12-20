Лондон попередили про проблеми з-за відмови від обладнання Huawei

14:18 13 липень Київ, Україна

Заборона на використання обладнання китайської компанії Huawei і "швидке виведення" його діючих компонентів з телекомунікаційних мереж Британії призведе до перебоїв в їх роботі і створить загрози безпеки зв'язку. Про це заявив у понеділок генеральний директор провідної компанії-оператора телефонного та інтернет-зв'язку в Великобританії British Telecom (BT) Філіп Янсен мовної корпорації BBC.

За його словами, "в ідеалі на це треба було б сім років, однак ми постаралися б зробити цю роботу за п'ять років". "Нам потрібно переконатися, що будь-яка зміна [обладнання] не призведе до ризику в короткостроковій перспективі", - уточнив він. Спроби ж "дуже, дуже швидкого відмови від обладнання Huawei загрожує створенням ситуації, коли надійність послуг для 24 млн клієнтів BT буде поставлена під сумнів у результаті можливих перебоїв в роботі", зазначив Янсен.

Як поінформувала раніше газета The Sunday Telegraph, уряд Великобританії вже через кілька місяців - півроку почне відмовлятися від участі китайської компанії Huawei в розгортанні мереж 5G в королівстві, після зміни оцінки ризиків британським Центром урядового зв'язку.