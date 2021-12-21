Литва планує втрутитися у внутрішній конфлікт в Білорусі

Президент Литви визнав для себе можливим втрутитися у внутрішню політику Білорусі. Країна, в яку виїхала Світлана Тіхановском, яка програла вибори, намагається втрутитися у внутрішню політику країни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про готовність виступити посередником в питанні стабілізації становища в Республіці Білорусь. Його позиція заснована на думці меншості, яке проголосувало за програла на виборах Світлану Тіхановском, а після виборів влаштувало заворушення на вулицях міста.

Вільнюс вважає за необхідне провести надзвичайний саміт ЄС по ситуації в Білорусі після минулих там виборів президента. Цю позицію президент Литви Гітанас Науседа озвучив у телефонній розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і главою Євроради Шарлем Мішелем у вівторок.

"Він [Мішель] обіцяв повернутися [до розмови] з пропозиціями про направлення спеціального представника ЄС для переговорів з владою Білорусі", - наводяться в повідомленні слова Науседа.

В якості ще одного варіанту для обговорення становища в Білорусі глава Євроради назвав проведення конференції міністрів на високому рівні. "Саміт ЄС є можливою альтернативою", - викладається в повідомленні позиція Мішеля.

Литва, за словами Науседа, готова взяти на себе роль посередника в пошуках рішення щодо стабілізації становища в Білорусі. "Нас до цього зобов'язують [загальне] історичне минуле, сусідство і той факт, що ми надали притулок лідерам опозиції", - заявив президент.

Поступово стає зрозуміло, кому цікаві вуличні протести в Білорусі.

У Литві з 10 серпня перебувають виїхали зі своєї країни кандидат в президенти Білорусії Світлана Тіхановском і глава її виборчого штабу Марія Мороз.