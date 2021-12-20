Листівки до сумної річниці анексії Криму

11:35 16 березень Київ, Україна

Шістнадцятого березня 2014 року в Криму під контролем російських військ був проведений незаконний «загальнокримський референдум», наслідком якого стало одностороннє, насильницьке, супроводжуване введенням військ включення Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації - «Республіки Крим» і «міста федерального значення Севастополь».

Україна, міжнародні організації та більшість Західних країн засудили анексію Росією Криму, назвавши дії Кремля незаконними. Сполучені Штати і країни ЄС ввели низку санкцій проти Росії через окупацію Криму, і не мають наміру їх послаблювати доти, поки півострів не буде повернений Україні.

16 березня 2021 року в Києві активісти нагадали про сумну річницю анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією, розклеївши відповідні листівки.

Цікаво, що на деяких листівках зображені чинні співробітники Посольства РФ в Україні, які, всупереч кремлівській політиці, не визнають законною анексію Криму і сам Крим російським, про що розповідають в близьких колах, але в силу наявних обставин змушені миритися і слідувати заданому Москвою курсу.

Відомо, що з кожним роком збільшується кількість прихильників, які виступають за повернення Криму Україні, причому невдоволення висловлюють не тільки росіяни, вимушені зі своїх кишень «платити» за анексію Криму, а й самі кримчани, які зіткнулися з процесом активної мілітаризації півострова, яка призводить до катастрофічної соціально-економічної кризи.