Позбавлення громадянства і страта в Росії: Путін повертає країну за часів сталінізму

19:16 02 січень Київ, Україна

У Росії порушили питання про повернення смертної кари. Крім того, Володимир Путін відправив закон " Про громадянство Росії " на розгляд до Державної думи.. У ньому є пункти про спрощену процедуру набуття російського громадянства, а також про позбавлення права бути росіянином за тяжкі злочини.

Спочатку слід почати з того, що в Росії державні чиновники почали говорити про повернення смертної кари. Варто підкреслити, що найвища міра покарання ніколи і не була скасована в РФ, на неї було введено мораторій у 1996 році. Тепер голова Конституційного суду допустив можливість повернення до Росії смертної кари. Про це він написав у своїй книзі «Конституційне правосуддя: процедура та сенс». У той же час Зорькін каже, що така подія " малоймовірна " , при цьому називає мораторій " поступкою " на користь вступу Росії до Ради Європи. Проте деякі експерти вже згадували про скасування заборони судам виносити смертний вирок у поточному десятилітті.. Крім того, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін ще у 2017 році порушував це питання, посилаючись на допустимість поновлення дії вироку лише “ після проведення референдуму ” .

Інший момент, це новий закон " Про громадянство РФ " , який Путін нещодавно вніс на розгляд до Держдуми. У ньому присутній пункт, який позбавляє громадянства росіянина, який вчинив особливо тяжкі злочини: тероризм, злочини, пов'язані з наркотиками, та злочини проти держави. При цьому рішення мають приймати до МВС. Незважаючи на те, що закон внесений тільки на розгляд , незабаром він буде прийнятий у найкоротші терміни , тому що його ініціатором є глава Кремля і, як показує практика, всі закони, які вони висунули, можуть почати діяти ще до їх офіційного прийняття.

Що ці дві події будуть на практиці? Насамперед слід звернути увагу, з чим пов'язана поява ідеї про позбавлення громадянства.. На даний момент , за статтею тероризм, екстремізм, держзрада, розкриття держтаємниці проходять сотні людей, які так чи інакше пішли проти держави. Здебільшого це опозиціонери, які, по суті, не є терористами у звичному розумінні слова – вони не підривали вдома, не катували людей, не чинили масових побиття та захоплення суверенних територій. Після ухвалення закону всіх противників влади Путіна, можливо, навіть системних, позбавляти громадянства РФ і на законних підставах можуть вигнати з країни.. У той же час люди будуть " особами без громадянства " , що багато в чому може ускладнити їхнє становище при оформленні громадянства в іншій країні.. Однак особливо " запеклих злочинців " , таких як Олексій Навальний, Путін не випустить з Росії і далі триматиме ув'язнення.

Через деякий час, найімовірніше, до 2030 року, Кремль може зняти мораторій на страту.. У цьому випадку, ті небагато супротивників влади, хто залишиться в Росії, будуть усунені фізично, але вже абсолютно “ законно ”.. Знову ж таки, Олексій Навальний, ймовірно, залишиться живим, але сидітиме у в'язниці доти, доки Путін зможе шантажувати Захід його смертю. Якщо для скасування мораторію на смертний вирок потрібно проведення так званого референдуму , про який згадував Бастрикін , то Росія без проблем його проведе. Закон буде прийнято на підставі “ вимоги росіян ” і стане “ відмовкою ” для Заходу.

Підсумовуючи, слід підкреслити, що найтяжчі злочини чинить саме керівництво Кремля.. І мова зараз не про зовнішню агресію. Грунтуючись фактах численних розслідувань, ФСБ “ кришує ” наркотрафік у Росії і робить теракти проти свого народу, вбиває громадян РФ біля інших країн. За особистим розпорядженням Путіна, частина далекосхідних земель Росії була віддана Китаю без відома росіян.. Держбюджет країни розподіляється між олігархами, які, у свою чергу, спонсорують чиновницькі портфелі. І згідно з новими законами, які будуть прийняті найближчим часом, позбавляти громадянства і звинувачувати щонайвище покарання слід саме керівництво Росії.