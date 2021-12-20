Лідер кримських татар вважає, що Росія перетворюється на Північну Корею

19:42 19 березень Київ, Україна

Заява про те, що після анексії Криму Росія поступово перетворюється на велику Північну Корею, належить лідеру кримських татар - Мустафі Абдульджемілю Киримоглу. Він дав інтерв'ю з нагоди 7-ї річниці анексії Криму.



«Російська Федерація поступово перетворюється на велику Північну Корею . Її представників нікуди не запрошують. Світ усвідомив реальність, але, на жаль, не вживає необхідних кроків. Природно, низка країн мають зв'язки з Росією, зокрема, у газовій і нафтовій сферах, а деякі режими навіть користуються підтримкою цієї держави. Звичайно ж, ми не очікували підтримки з боку всього світу. 27 березня 2014 року на Генасамблеї ООН за участю 100 країн було прийняте дуже правильне рішення (підтримка територіальної цілісності України)», - сказав Киримоглу.



Лідер кримських татар додав, що не міг і уявити таке. У XXI столітті інша держава вторгається на територію сусіда з танками і привласнює собі її землі. Киримоглу думав, що Росія зробить з Криму маріонеткову республіку, як це було з Грузією.



Мустафу турбує, що найбільше на півострові утискають кримських татар. За його словами, росіяни зрозуміли, що не зможуть ужитися з татарами.