Лідер кримських татар вважає, що Росія перетворюється на Північну Корею

Заява про те, що після анексії Криму Росія поступово перетворюється на велику Північну Корею, належить лідеру кримських татар - Мустафі Абдульджемілю Киримоглу. Він дав інтерв'ю з нагоди 7-ї річниці анексії Криму.
«Російська Федерація поступово перетворюється на велику Північну Корею. Її представників нікуди не запрошують. Світ усвідомив реальність, але, на жаль, не вживає необхідних кроків. Природно, низка країн мають зв'язки з Росією, зокрема, у газовій і нафтовій сферах, а деякі режими навіть користуються підтримкою цієї держави. Звичайно ж, ми не очікували підтримки з боку всього світу. 27 березня 2014 року на Генасамблеї ООН за участю 100 країн було прийняте дуже правильне рішення (підтримка територіальної цілісності України)», - сказав Киримоглу.
Лідер кримських татар додав, що не міг і уявити таке. У XXI столітті інша держава вторгається на територію сусіда з танками і привласнює собі її землі. Киримоглу думав, що Росія зробить з Криму маріонеткову республіку, як це було з Грузією.
Мустафу турбує, що найбільше на півострові утискають кримських татар. За його словами, росіяни зрозуміли, що не зможуть ужитися з татарами.
«Вони не завантажують нас в вагони для худоби і не відправляють до Сибіру, як це було в 1944 році, тому що ми живемо в XXI столітті, проте дотримуються політики, що здійснюється після окупації в 1783 році, коли було надано такий тиск, що більшість наших людей мігрували на Османські землі, особливо після Кримської війни. За різними оцінками на території Туреччини проживає від 3 до 5 мільйонів кримськотатарських турків кримського походження», - зазначив Киримоглу.
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