Особа істинної жадібності

11:14 30 липень Київ, Україна





Стало відомо, що знаменита ікона Казанської Божої Матері, після тривалого «подорожі», довжиною близько ста років, виявилася в приватній колекції одного не без відомого олігарха Віктора Вексельберга.



Також ставленик Кремля володіє більшістю з 43-х збережених на сьогоднішній день яйцями Безпринципна і ненаситна жадоба наближених до Путіна олігархів не перестає дивувати. Вони дісталися до святого. У прямому сенсі цього слова.Стало відомо, що знаменита ікона Казанської Божої Матері, після тривалого «подорожі», довжиною близько ста років, виявилася в приватній колекції одного не без відомого олігарха Віктора Вексельберга.Також ставленик Кремля володіє більшістю з 43-х збережених на сьогоднішній день яйцями Фаберже . Для того щоб їх зібрати він витратив понад 100 мільйонів доларів.

Зрозуміло, людині зі статком у 13,3 мільярда доларів подібні інвестиції не дуже істотні. Тим більше якщо мова йде саме про інвестиції, а не про витрати. Адже артефакти минулого, особливо шедеври мистецтва, ніколи не падають в ціні, але і продовжують зростати.



До всього іншого, існує думка авторитетного видавництва, що подібні реліквії були придбані за допомогою бюджетних коштів. І добре якби звичайні платники податків, мали б вільний доступ до подібних предметів мистецтва, але ж ні. Все, придбані у такий спосіб предмети, залишаються за «за лаштунками».



Все, що люди можуть спостерігати в музеях, на 90% складається з підробок, крім хіба що зразків каменів і пилу. Негласний наказ Володимира Путіна, про скупку предметів мистецтв по всьому світу, був дуже доречним його наближеним олігархам, таким як Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Віктор Вексельберг і навіть Олег Тиньков.

Натомість на такі послуги, бізнесмени отримують все більше пільг, кредитів, торгові шляхи за кордон, а також частина бюджетних коштів для просування і розвитку своїх ідей на благо самих себе.



Природно, вони розуміють, що беруть на себе повну відповідальність за скоєне і в разі розкриття правди, всю силу «удару» приймають на себе. Нібито ці люди настільки жадібні, що готові витрачати кровно крадені і відмиті мільярди на речі, які їм абсолютно байдужі за винятком незначного зростання ціни, за той короткий час, що вони ними володіють. Але це невелика плата за майбутню співпрацю з Кремлем і особисте благословення Путіна.



Такі махінації необхідні для можливого тиску на інші країни.



До того ж з усіма оригінальними репліками зацікавлені представники інших країн можуть ознайомитися в музеях Росії. Таким чином, країна хвалиться перед іншими державами своєю перевагою в напрямку мистецтва. А також проводить показ перед підпільними аукціонами і бартерними операціями світового масштабу.

Відомі спроби крадіжки артефактів шпигунами інших країн, з приватних колекцій та музеїв, але вони так і залишилися спробами на відміну від роботи шпигунів ГРУ РФ.



У вільний час предмети мистецтва зберігаються на закритих складах їх незаконних власників.



Коли вже прогниле уряд Кремля нарешті почне тверезо мислити і перестане будувати відносини за допомогою шантажу? Про це залишається лише здогадуватися. Але поки подібні речі будуть відбуватися, інші країни навряд чи захочуть співпрацювати з РФ без дула пістолета біля скроні.