Безпринципна і ненаситна жадоба наближених до Путіна олігархів не перестає дивувати. Вони дісталися до святого. У прямому сенсі цього слова.
Стало відомо, що знаменита ікона Казанської Божої Матері, після тривалого «подорожі», довжиною близько ста років, виявилася в приватній колекції одного не без відомого олігарха Віктора Вексельберга.
Також ставленик Кремля володіє більшістю з 43-х збережених на сьогоднішній день яйцями Фаберже. Для того щоб їх зібрати він витратив понад 100 мільйонів доларів.
Стало відомо, що знаменита ікона Казанської Божої Матері, після тривалого «подорожі», довжиною близько ста років, виявилася в приватній колекції одного не без відомого олігарха Віктора Вексельберга.
Також ставленик Кремля володіє більшістю з 43-х збережених на сьогоднішній день яйцями Фаберже. Для того щоб їх зібрати він витратив понад 100 мільйонів доларів.
Зрозуміло, людині зі статком у 13,3 мільярда доларів подібні інвестиції не дуже істотні. Тим більше якщо мова йде саме про інвестиції, а не про витрати. Адже артефакти минулого, особливо шедеври мистецтва, ніколи не падають в ціні, але і продовжують зростати.
До всього іншого, існує думка авторитетного видавництва, що подібні реліквії були придбані за допомогою бюджетних коштів. І добре якби звичайні платники податків, мали б вільний доступ до подібних предметів мистецтва, але ж ні. Все, придбані у такий спосіб предмети, залишаються за «за лаштунками».
Все, що люди можуть спостерігати в музеях, на 90% складається з підробок, крім хіба що зразків каменів і пилу. Негласний наказ Володимира Путіна, про скупку предметів мистецтв по всьому світу, був дуже доречним його наближеним олігархам, таким як Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Віктор Вексельберг і навіть Олег Тиньков.
До всього іншого, існує думка авторитетного видавництва, що подібні реліквії були придбані за допомогою бюджетних коштів. І добре якби звичайні платники податків, мали б вільний доступ до подібних предметів мистецтва, але ж ні. Все, придбані у такий спосіб предмети, залишаються за «за лаштунками».
Все, що люди можуть спостерігати в музеях, на 90% складається з підробок, крім хіба що зразків каменів і пилу. Негласний наказ Володимира Путіна, про скупку предметів мистецтв по всьому світу, був дуже доречним його наближеним олігархам, таким як Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Віктор Вексельберг і навіть Олег Тиньков.
Натомість на такі послуги, бізнесмени отримують все більше пільг, кредитів, торгові шляхи за кордон, а також частина бюджетних коштів для просування і розвитку своїх ідей на благо самих себе.
Природно, вони розуміють, що беруть на себе повну відповідальність за скоєне і в разі розкриття правди, всю силу «удару» приймають на себе. Нібито ці люди настільки жадібні, що готові витрачати кровно крадені і відмиті мільярди на речі, які їм абсолютно байдужі за винятком незначного зростання ціни, за той короткий час, що вони ними володіють. Але це невелика плата за майбутню співпрацю з Кремлем і особисте благословення Путіна.
Такі махінації необхідні для можливого тиску на інші країни.
До того ж з усіма оригінальними репліками зацікавлені представники інших країн можуть ознайомитися в музеях Росії. Таким чином, країна хвалиться перед іншими державами своєю перевагою в напрямку мистецтва. А також проводить показ перед підпільними аукціонами і бартерними операціями світового масштабу.
Природно, вони розуміють, що беруть на себе повну відповідальність за скоєне і в разі розкриття правди, всю силу «удару» приймають на себе. Нібито ці люди настільки жадібні, що готові витрачати кровно крадені і відмиті мільярди на речі, які їм абсолютно байдужі за винятком незначного зростання ціни, за той короткий час, що вони ними володіють. Але це невелика плата за майбутню співпрацю з Кремлем і особисте благословення Путіна.
Такі махінації необхідні для можливого тиску на інші країни.
До того ж з усіма оригінальними репліками зацікавлені представники інших країн можуть ознайомитися в музеях Росії. Таким чином, країна хвалиться перед іншими державами своєю перевагою в напрямку мистецтва. А також проводить показ перед підпільними аукціонами і бартерними операціями світового масштабу.
Відомі спроби крадіжки артефактів шпигунами інших країн, з приватних колекцій та музеїв, але вони так і залишилися спробами на відміну від роботи шпигунів ГРУ РФ.
У вільний час предмети мистецтва зберігаються на закритих складах їх незаконних власників.
Коли вже прогниле уряд Кремля нарешті почне тверезо мислити і перестане будувати відносини за допомогою шантажу? Про це залишається лише здогадуватися. Але поки подібні речі будуть відбуватися, інші країни навряд чи захочуть співпрацювати з РФ без дула пістолета біля скроні.
У вільний час предмети мистецтва зберігаються на закритих складах їх незаконних власників.
Коли вже прогниле уряд Кремля нарешті почне тверезо мислити і перестане будувати відносини за допомогою шантажу? Про це залишається лише здогадуватися. Але поки подібні речі будуть відбуватися, інші країни навряд чи захочуть співпрацювати з РФ без дула пістолета біля скроні.
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