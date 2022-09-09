Легітимізація дій росії у Херсоні

11:16 09 вересня Київ, Україна





У своїй більшості в кожному такому населеному пункті неодноразово проходили мітинги та страйки проти загарбницьких дій російської армії, більшість жителів не підтримують дії російської влади на їхній власній українській території.



Окупація принесла горе, втрати, скорботу та страждання. Після всього цього нелегітимна влада у Херсоні пропонує провести такий самий нелегітимний



Херсонський референдум — це не про настрої та бажання самих херсонців, це про спробу легітимізації тих дій, які відбувалися на території Херсона та області після 24 лютого, спроба знайти та оголосити винними усіх загиблих українців у тому, що всі інші жили погано, у тому, що боротьба за незалежність не потрібна, у тому, що час «опускати руки» і ставати частиною росії. Але залишається не врахованим один факт, жоден українець не захоче бути васалом путіна.



Російська сторона сподівається, що Україна відмовиться від своїх територій і спроб їхнього звільнення, але це не так, українські військові вже неодноразово заявляли про те, що опрацьовуються детальні плани щодо звільнення окупованих територій і крок за кроком ці плани будуть реалізовані з кожним відвойованим і звільненим українськими військовими населеним пунктом, деокупація, хоч і повільно, але відбувається, і це розуміють у військовому командуванні росії і цього вони бояться і тому намагаються в прискореному режимі провести референдуми, які не є легітимними як такими. Херсон , як і багато інших міст та селищ під час військового вторгнення росії в Україну були захоплені та окуповані. Згодом було запроваджено так звані військові адміністрації та комендатури.У своїй більшості в кожному такому населеному пункті неодноразово проходили мітинги та страйки проти загарбницьких дій російської армії, більшість жителів не підтримують дії російської влади на їхній власній українській території.Окупація принесла горе, втрати, скорботу та страждання. Після всього цього нелегітимна влада у Херсоні пропонує провести такий самий нелегітимний референдум . Проведення такого референдуму для України не має значення, територія та її мешканці завжди були частиною України та завжди залишаться ними. Так само думають і ті, хто з перших днів, перебуваючи в Херсоні, відкрито протестував проти російських військових, хто підтримував українських військових, хто підтримував своїх сусідів і допомагав близьким і товаришам.Херсонський референдум — це не про настрої та бажання самих херсонців, це про спробу легітимізації тих дій, які відбувалися на території Херсона та області після 24 лютого, спроба знайти та оголосити винними усіх загиблих українців у тому, що всі інші жили погано, у тому, що боротьба за незалежність не потрібна, у тому, що час «опускати руки» і ставати частиною росії. Але залишається не врахованим один факт, жоден українець не захоче бути васалом путіна.Російська сторона сподівається, що Україна відмовиться від своїх територій і спроб їхнього звільнення, але це не так, українські військові вже неодноразово заявляли про те, що опрацьовуються детальні плани щодо звільнення окупованих територій і крок за кроком ці плани будуть реалізовані з кожним відвойованим і звільненим українськими військовими населеним пунктом, деокупація, хоч і повільно, але відбувається, і це розуміють у військовому командуванні росії і цього вони бояться і тому намагаються в прискореному режимі провести референдуми, які не є легітимними як такими.



Важливо, щоб ці референдуми були широко визнані фарсом, яким вони є, і народ України, якому вже довелося так сильно постраждати від війни, не піддається російській федерації до останнього. Незважаючи на те, що визволення є складним процесом, Збройні сили України мають великі успіхи проти російських військових цілей, а перспектива кінцевих цілей вже цілком досяжна.