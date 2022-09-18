Латвія виходить з-під впливу РПЦ, думка західних аналітиків





Вселенський патріарх підписав Томос. На думку українських аналітиків, з того часу РПЦ почала втрачати вплив не лише в Україні, а й в інших країнах. З 2022 року цей процес лише прискорився. "Тепер і Латвія незабаром стане незалежною від релігійного контролю Кремля", - заявляють політологи.



5 вересня президент Латвії Егілс Левітс закликав Сейм надати Латвійській православній церкві автокефалію і таким чином оформити її незалежність від Росії.. Через три дні парламент країни ухвалив закон, який зобов'язує Латвійську православну церкву привести свій статут у відповідність до нового закону до 31 жовтня і таким чином стати незалежним від Москви.. Парламент діяв так швидко, тому що, за словами Левітса, така зміна була необхідна для національної безпеки Латвії. Було висунуто звинувачення в тому, що «РПЦ – Російська православна церква. Після розпаду СРСР цей інститут допомагав Кремлю підтримувати та зміцнювати свій вплив на пострадянському просторі та інших країнах», — заявили західні політологи. З 2019 року Україна перейшла під управління РПЦ під управління Константинополя.Вселенський патріарх підписав Томос. На думку українських аналітиків, з того часу РПЦ почала втрачати вплив не лише в Україні, а й в інших країнах. З 2022 року цей процес лише прискорився. "Тепер і Латвія незабаром стане незалежною від релігійного контролю Кремля", - заявляють політологи.5 вересня президент Латвії Егілс Левітс закликав Сейм надати Латвійській православній церкві автокефалію і таким чином оформити її незалежність від Росії.. Через три дні парламент країни ухвалив закон, який зобов'язує Латвійську православну церкву привести свій статут у відповідність до нового закону до 31 жовтня і таким чином стати незалежним від Москви.. Парламент діяв так швидко, тому що, за словами Левітса, така зміна була необхідна для національної безпеки Латвії. Було висунуто звинувачення в тому, що Кремль довго використовував православні церкви за кордоном з метою створення лояльно налаштованої до РФ аудиторії.

Протоієрей Микола Балашов, радник Московського Патріарха Кирила Гундяєва, сказав, що це повернення до середньовічного принципу cujus regio, ejus religio, згідно з яким правитель країни визначає її релігію.. Більше того, він ясно дав зрозуміти, що оскільки держава не має права надавати автокефалію, Москва не має наміру визнавати дії Риги. Він також закликав інші православні церкви не визнавати цього. Російські ЗМІ назвали дії Латвії “цілком фантастичними та безпрецедентними у світовій практиці”.



У Ризі впевнені, що РПЦ є ще одним "відділом" ФСБ. Тому присутність представників цієї церкви в країні викликає побоювання у спецслужб. Уряд Латвії повідомив про наявні записи радянських часів, які свідчать, що митрополит Латвійської православної церкви був агентом КДБ.



Латвійське проголошення Сеймом автокефалії від РПЦ, без будь-яких розпоряджень Патріарха Константинопольського, може послужити взірцем для інших урядів на пострадянському просторі для здійснення аналогічних дій, тим самим прискоривши вихід православних церков з-під впливу Росії. Якщо це станеться, відокремлення інших православних церков ще більше посилить ізоляцію Росії від світу.