22:15 05 серпня Київ, Україна

Латвія задумалася про відновлення обов'язкового проходження військової служби для молоді, пояснивши це агресивною політикою кремля.

Зазначається, що рф неодноразово погрожувала країнам Балтії, нині російська армія ослаблена війною проти України настільки, що не зможе провести ще одне повномасштабне вторгнення проти якоїсь сусідньої країни, принаймні протягом найближчих двох років. Таким чином, за словами міністра оборони Латвії Артіса Пабрикса, це означає, що Латвія має час “підвищити свої можливості самооборони”.

Після довгих вагань міністр оборони запропонував поступово протягом п'яти років, починаючи з 2023 року, запроваджувати обов'язковий призов на службу до армії. З 1 січня 2023 року на першому етапі молоді люди приходитимуть на службу добровільно. Після цього п'ятирічного перехідного періоду служба стане обов'язковою для чоловіків віком від 18 до 27 років. Розробляються плани щодо призову на військову службу громадян Латвії, які проживають за кордоном, а при виділенні відповідного фінансування – також обов'язкової військової служби для жінок. Планується, що термін служби в армії становитиме не менше 11 місяців.

Наразі професійну військову службу у Латвії проходять близько 7 тис. солдатів. Однак для ефективного захисту Латвії під час прямого військового нападу потрібно від 40 тис. до 50 тис. професійно підготовлених військовослужбовців. З лютого 2022 року до Латвійської національної гвардії подали заяви 3048 кандидатів, а всього в цій організації на даний момент служать 9,5 тис. осіб. За даними Міністерства оборони Латвії, обов'язкова служба національної оборони з 2027 року дозволить значно збільшити кількість громадян, які пройшли військову підготовку. Протягом п'яти років кількість навченого персоналу може збільшитися з 20 тис. до 50 тис. осіб.

Нинішні темпи набору на професійну службу до Латвійських національних збройних сил підкреслюють необхідність якнайшвидшого призову. Як підкреслив командувач збройних сил генерал-лейтенант Леонід Калніньш, у 2022 році було зафіксовано найменшу кількість звернень за професійною військовою службою, і ці цифри викликають тривогу з погляду майбутніх оборонних міркувань. Прессекретар Міністерства оборони Латвії Каспарс Галкінс заявив, що обов'язкова Служба національної оборони, що планується, має намір охоплювати громадян Латвії, які проживають за кордоном, і служба може бути обов'язковою і для жінок, якщо буде отримано необхідне фінансування.

На жаль, час показав, що XXI століття, як час технічного, інформаційного прогресу, “зелених” реформ, не є гарантією безпеки. Маленькі країни знову повинні повертатися до того, від чого вони відмовилися багато років тому для економічного розвитку.