Латвія: екс-співробітника МВС визнали винним у шпигунстві

П'ятнадцять років тюремного ув'язнення за шпигунство на користь Росії. Такий вирок винесено співробітнику Міністерства внутрішніх справ Латвії Олегу Бураку. Про це стало відомо з повідомлення адвоката засудженого.

Імма Янсон заявила про те, що вирок суду Відземського передмістя Риги буде оскаржений.

"На засіданні суду сьогодні був зачитаний вирок Бураку. Суд визнав його винним і засудив до 15 років позбавлення волі, саме стільки вимагала прокуратура ", - сказала вона.

За її словами, захист наполягав на повному виправданні Бурака. "Ми обов'язково оскаржимо вирок суду - я вже подала запит на повний текст рішення, щоб це зробити. На мій погляд, немає жодного доказу його провини, він сам теж не визнає свою провину. Це справа однозначно політизоване ", - зазначила Янсон.

В середині жовтня 2018 року Служба державної безпеки (МГБ) країни за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримала Олега Бурака, громадянина Латвії 1956 року народження, який довгий час працював в МВС республіки. На пенсію він вийшов в кінці 2006 року. В якості запобіжного заходу відносно нього було обрано арешт.

Під час двох обшуків у Бурака були вилучені носії даних, що містять більше 13 тис. файлів, дві одиниці саморобної вогнепальної зброї, патрони, вибухівка, а також обладнання для оперативної роботи, яке фізичним особам заборонено купувати, зберігати і використовувати. В кінці березня минулого року СГБ направила в прокуратуру прохання почати кримінальне переслідування Бурака за статтями про шпигунство, незаконний обіг вогнепальної зброї, розповсюдження порнографії та незаконний обіг обладнання, призначеного для оперативної роботи. В кінці травня прокуратура передала цю справу до суду Відземського передмістя Риги, який приступив до його розгляду в середині червня.

Янсон раніше повідомила, що її підзахисний підозри на свою адресу повністю відкидає і вважає себе невинним. Бурак вважає, що порушена проти нього справа - це помста за те, що, працюючи в структурах МВС, він боровся з корупцією, за що свого часу був звільнений (після цього він був відновлений на службі).