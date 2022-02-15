Табори для тибетців. Програма Пекіна з перепідготовки місцевих жителів для боротьби з бідністю

13:59 24 вересень Київ, Україна

Джеймстаунський фонд (Jamestown Foundation - американська неурядова дослідницька організація) в представленій доповіді розкрив, як влада Китаю зганяє сотні тисяч жителів Тибету в воєнізовані навчальні центри, які, за словами експертів, дуже нагадують трудові табори. Китайське МЗС відкидає звинувачення й стверджує, що повідомлення про примусову працю не відповідають дійсності.



Звіт базується на повідомленнях у засобах масової інформації, політичних документах і супутникових знімках. Висновки американських експертів незалежно підтвердило агентство Рейтер.



У доповіді також сказано, що ситуація в Тибеті нагадує те, що відбувається в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, де утискаються права уйгурів. Іноземні журналісти та правозахисники стверджують, що близько мільйона мусульман-уйгурів утримують в так званих "таборах перевиховання", де їх по суті змушують відмовитися від своєї релігії. Пекін заявляє, що це не табори, а навчальні центри по боротьбі з екстремізмом.





У Тибеті створення таборів, про які кажуть американські експерти, пояснюється програмою Пекіна з перепідготовки місцевих жителів для боротьби з бідністю. В її рамках влада намагається перенаправити селянське населення з районів з украй низькими доходами на роботу в промисловості. Однак правозахисники кажуть, що в таких районах, як Тибет і Сіньцзян, де живуть етнічні меншини, навчання супроводжується ідеологічною обробкою і від нього не можна відмовитися.



Віддалений і переважно буддистський Тибет керується Китаєм. Хоча він має статус автономії, багато хто звинувачує Пекін в насильницькому придушенні там культурних і релігійних свобод. Своєю чергою китайське комуністичне керівництво наполягає, що несе прогрес і сприяє розвитку цього високогірного гімалайського регіону.



Раніше глава уряду Тибету у вигнанні Лобсанг Сенгай вже вказував на те, що тибетців зганяють в трудові табори і так звані навчальні центри для "освіти". Тепер же, як з'ясував Джеймстаунський фонд, є всі вказівки на те, що ця державна програма значно масштабніша, ніж вважалося раніше.



Що з'ясували дослідники?

У звіті, складеному під керівництвом незалежного дослідника Тибету і Сіньцзяна Адріана Зенцова, говориться, що за перші 7 місяців поточного року перепідготовку пройшли близько 500 тис. землеробів і скотарів (близько 15% населення регіону). Влада також встановила квоти на масове переселення цих людей як в межах Тибету, так і в інші регіони Китаю. У Тибеті створення таборів, про які кажуть американські експерти, пояснюється програмою Пекіна з перепідготовки місцевих жителів для боротьби з бідністю. В її рамках влада намагається перенаправити селянське населення з районів з украй низькими доходами на роботу в промисловості. Однак правозахисники кажуть, що в таких районах, як Тибет і Сіньцзян, де живуть етнічні меншини, навчання супроводжується ідеологічною обробкою і від нього не можна відмовитися.Віддалений і переважно буддистський Тибет керується Китаєм. Хоча він має статус автономії, багато хто звинувачує Пекін в насильницькому придушенні там культурних і релігійних свобод. Своєю чергою китайське комуністичне керівництво наполягає, що несе прогрес і сприяє розвитку цього високогірного гімалайського регіону.Раніше глава уряду Тибету у вигнанні Лобсанг Сенгай вже вказував на те, що тибетців зганяють в трудові табори і так звані навчальні центри для "освіти". Тепер же, як з'ясував Джеймстаунський фонд, є всі вказівки на те, що ця державна програма значно масштабніша, ніж вважалося раніше.Що з'ясували дослідники?У звіті, складеному під керівництвом незалежного дослідника Тибету і Сіньцзяна Адріана Зенцова, говориться, що за перші 7 місяців поточного року перепідготовку пройшли близько 500 тис. землеробів і скотарів (близько 15% населення регіону). Влада також встановила квоти на масове переселення цих людей як в межах Тибету, так і в інші регіони Китаю.

У доповіді згадуються плани китайського керівництва, що передбачають створення навчальних програм з "вироблення трудової дисципліни, вивчення китайської мови та робочої етики". За даними авторів дослідження, китайська влада намагається позбутися від ставлення до роботи, яке вони описують як "не можу, не хочу, не посмію". План передбачає також деякі заходи по "фактичному усуненню ледачих людей", однак про які саме кроки в цьому напрямку йде мова, не уточнюється.



Як сказано в звіті, в результаті реалізації цих "навчальних програм" більшість працівників отримують низькооплачувану роботу в текстильній промисловості, на будівництві та в сільському господарстві.





"У контексті наростальної політики Пекіна щодо асиміляції етнічних меншин, досить імовірно, що такі заходи призведуть в довгостроковій перспективі до втрати мовної, культурної та духовної спадщини", - попереджають укладачі звіту.

Наскільки схожа ситуація в Сіньцзяні?

У звіті вказується на те, що тибетська програма нагадує подібну практику в провінції Сіньцзян. Там китайська влада без суду і слідства затримує сотні тисяч мусульман-уйгурів і зганяє їх в аналогічні навчальні центри.



Влада Китаю стверджує, що в таких центрах люди навчаються мови і корисним навичкам, а не утримуються проти їхньої волі.



"І в Сіньцзяні, і в Тибеті оголошена урядом боротьба з бідністю полягає в поширенні державного соціального контролю з самого верху і до рівня окремої сім'ї", - говорять автори звіту.



Однак в доповіді Джеймстаунського фонду підкреслюється, що в Тибеті схеми трудових таборів "потенційно менш примусові", і деякі жителі добровільно в них беруть участь. При цьому іноді відзначається зростання заробітків.



І все ж, як відзначають автори доповіді, попри всі відмінності від Сіньцзяна, "явні і систематичні вказівки на примус і індоктринацію укупі з глибокою і потенційно незворотною зміною способу життя людей викликають серйозну занепокоєність".



У відповідь на висновки експертів Джеймстаунського фонду китайське МЗС заявило агентству Рейтер, що в країні існує принцип верховенства права, тому всі працівники працюють добровільно та отримують справедливу заробітну плату.



"Ці люди з прихованими мотивами говорять про "примусову працю", але цього просто не існує, - сказано в заяві китайського зовнішньополітичного відомства. - Ми сподіваємося, що міжнародне співтовариство зможе відрізнити правду від неправди, буде поважати факти і брехня не введе його в оману".