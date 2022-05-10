Киргизстан виходить з-під впливу Росії

22:23 08 грудня Київ, Україна

Відносини між країнами СНД досить різні, проте їх усіх об'єднує одне - інтереси Путіна. Саме інтереси Путіна поширюються на всі колишні республіки СРСР, що в кінцевому підсумку стає згубним для будь-якої країни. Деякі країни звільнилися від впливу Кремля, деякі тільки почали звільнятися, а деякі не зроблять цього ніколи.



Розпочата 5 жовтня революція в Киргизстані стала 3-ою за рахунком за останні 15 років. Президент Сооронбай Жеенбеков подав у відставку і тим самим обірвав зв'язок Киргизстану з Росією.

Путін заявив, що очікує стабілізації ситуації в Бішкеку. Він так само сподівається на реалізацію спільних планів надалі. Така позиція зрозуміла, адже Киргизстан є частиною СНД. Тепер же ситуація така, що в країні невідома сила захопила владу. Після декількох спроб зв'язатися, дізнатися обстановку і вийти на зв'язок, Кремль так і не отримав чіткої відповіді. За заявою Пєскова, Росія намагається відновити контакт з новою владою, але їх весь час відкидають. Наскільки довго триватимуть такі дії, неясно, проте всі, хто розмовляв телефоном з представниками Кремля, подавали у відставку на наступний день. Мабуть, в Киргизстані все ж зрозуміли, що зв'язок з Росією призведе до чергового держперевороту, як це люблять робити в Кремлі за допомогою своїх найманців, і не підтримувати минулих відносин. У будь-якому випадку, економічні відносини триватимуть надалі, але за заявами Сі Цзіньпіна, Китай планує зміцнювати відносини і розширювати інтереси з Киргизстаном. Тепер у Киргизстану з'явилася альтернатива і більш вигідний партнер, ніж Путін, чим новий уряд і збирається скористатися.

Нескінченні протести в Білорусі так і не принесли результатів. Весь світ бачить, що народ країни не хоче більше правління Лукашенка і тим більше присутності проросійських сил. Проте, "останній диктатор Європи" звернувся за допомогою до Путіна, який простягнув руку допомоги в доларовому еквіваленті 1,5 млрд і пробачив всі минулі гріхи Лукашенка. Путін розуміє, що зараз краще поманити пряником і надалі без проблем замінити "батарейку" на посаді президента на проросійського кандидата, ніж пустити напризволяще ситуацію з протестами і дочекатися, коли мітинги набудуть більш радикального характеру.