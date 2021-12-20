культурний шантаж

Ряд укладених договорів, а також незначне послаблення санкцій з боку США та інших західних країн говорить про те, що Росія почала активно їх шантажувати.

Як стверджує один відомий американський політтехнолог, Кремль почав активно діяти. Після вжитих санкцій, Путін зрозумів, що ні за яких умов не зможе зберегти економіку на колишньому рівні, якщо вона перейде в повністю закритий тип.

Настав час для чергових, але поки що досить легких козирів - культурних запасів олігархів.

Завчасно викуплені на закритих і таємних аукціонах, вони тихо і мирно чекали свого часу, припадали пилом в довгих коридорах і підвалах. Тепер же Росія почала використовувати предмети культури для досягнення своїх цілей.

Якщо певна країна відмовляється від підпорядкування вимогам Кремля, РФ погрожує знищити або ж продати якусь «Сикстинську Мадонну» в Північну Корею, що рівносильно її знищення.

Таким чином, Росія може продавати західним країнам свій всім обридлий газ по найвищій ціні. І, наприклад, Франція або Німеччина змушені буду сидіти без газу у разі якщо вони відмовляться купувати газ за 300 доларів за 1 тисячу кубічних метрів.

Путін зможе перекрити газ не тільки їм, а й іншим країнам на свій розсуд. І, звичайно ж, основним важелем тиску буде те, що оригінальна Сикстинська Мадонна, написана в 1513 році і вкрадена ще за часів СРСР, скопійована в 1955 і покинута в підвалах НКВС, а за тим перекочувала до олігарха Вексельбергу, буде спалена на очах у посла Німеччині.

Ось на які мерзенні вчинки здатна "Велика країна" Росія. І це всього лише одна картина. У олігархів ними завалені окремі приміщення. Саме завалені, адже артефакти минулого не зберігаються належним чином.

Про це також знають правителі західних країн. Цю інформацію надають їм їх спецслужби. І тому вони самі відправляють дипломатів, щоб ті змогли вирішити питання і вберегти якомога більше надбання людства. Якщо не забрати назад, то як мінімум, домовитися про відповідний зміст.

Незрозумілим залишається той факт, що величезна країна з неймовірною кількістю ресурсів, займається тим, що наживається на горі інших і з кожним днем думає про те, як би ще більше роздобути ресурсів, територій. У той час як весь цивілізований і освічений світ уже відійшов від подібного виду ведення діалогу ще за часів холодної війни, Путін продовжує гнути свою лінію, прикриваючись олігархами, і не думає зупинятися.