Куди зайшла російська економіка

14:22 18 серпень Київ, Україна

За всі 18 років правління, виходець з пітерського КДБ Путін, раз у раз знищував економіку своєї країни і дозволяв розкрадати її активи своїм поплічникам.
 
За цей час було розроблено та впроваджено нескінченну кількість схем і махінацій з розвалу країни і збагачення окремих верств населення.
 
Спершу Путін взявся за промисловість. У 10-ті роки за його особистим наказом, були зруйновані і зупинені найбільші заводи країни. Таким чином, на даний момент, Росія не виробляє нічого крім газу, нафти і сплавів. Решта товарів, хорошої якості - імпортуються.
Фото: Экономике времен правления Путина далеко до совершенства
Також "цар" постарався і в науковій сфері. Він подбав про комфорт вчителів і діячів науки, які або змирилися зі своєю долею і намагаються вижити на мінімальні зарплати, або їдуть за кордон. Таким чином, Росія нічого не розробляє, а все так само "закуповує" за кордоном. Офіційно звичайно. За фактом 100% -ий відкат з виділених коштів на імпорт знань йде в кишені чиновників і головного всієї країни.
 
Далі Путін взявся за сільське господарство. Тут порядок був наведений ще швидше. Раніше на полях вирощували безліч культур, тепер же лише борщівник і татарник, 90% селищ, колгоспів і сіл залишилися без уваги тим самим "вимерли". Через такої дивної політики в Саратовській і Іванівській областях значно погіршилася демографічна ситуація.
 
Экономике времен правления Путина далеко до совершенства
 
І, звичайно ж, по телевізору розповідають, як Кремль виділяє багатомільйонні дотації для нужденних регіонів. Але ніхто не каже, що у кожної дотації 50% відкату главі держави, 30% - губернатору регіону і 15% - мерові.
 
Посприяло руйнування економіки і підвищення податків, і пенсійного віку, і зниження зарплат, і рівня життя. Велика частина населення, яка залишилося жити за межами МКАД змушена задовольнятися мінімальною зарплатою. Малий бізнес так само змушений обходити офіційні податки і працювати в "чорну". Це також наповнює і без того повні кишені чиновників. Вони можуть собі дозволити придбати нерухомість за кордоном на щорічні дотації з боку Кремля.
 
Экономике времен правления Путина далеко до совершенства
Ось і виходить, що всі заповітні обіцянки в Новий рік від Путіна, що в наступному році все буде добре - виконуються. Але тільки для його підлеглих, а не рабів. Все зниження зарплат, збільшення податків, продовження пенсійного віку, штрафи, хабарі, перевірки, абсолютно все, що робить держава в інтересах свого народу, все це робиться лише для однієї мети - прогодувати Путіна і його ланцюгових псів.