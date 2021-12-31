Куди зайшла російська економіка

14:22 18 серпень Київ, Україна

За всі 18 років правління, виходець з пітерського КДБ Путін, раз у раз знищував економіку своєї країни і дозволяв розкрадати її активи своїм поплічникам.

За цей час було розроблено та впроваджено нескінченну кількість схем і махінацій з розвалу країни і збагачення окремих верств населення.

Спершу Путін взявся за промисловість. У 10-ті роки за його особистим наказом, були зруйновані і зупинені найбільші заводи країни. Таким чином, на даний момент, Росія не виробляє нічого крім газу, нафти і сплавів. Решта товарів, хорошої якості - імпортуються.

Також "цар" постарався і в науковій сфері. Він подбав про комфорт вчителів і діячів науки, які або змирилися зі своєю долею і намагаються вижити на мінімальні зарплати, або їдуть за кордон. Таким чином, Росія нічого не розробляє, а все так само "закуповує" за кордоном. Офіційно звичайно. За фактом 100% -ий відкат з виділених коштів на імпорт знань йде в кишені чиновників і головного всієї країни.

Далі Путін взявся за сільське господарство. Тут порядок був наведений ще швидше. Раніше на полях вирощували безліч культур, тепер же лише борщівник і татарник, 90% селищ, колгоспів і сіл залишилися без уваги тим самим "вимерли". Через такої дивної політики в Саратовській і Іванівській областях значно погіршилася демографічна ситуація.

І, звичайно ж, по телевізору розповідають, як Кремль виділяє багатомільйонні дотації для нужденних регіонів. Але ніхто не каже, що у кожної дотації 50% відкату главі держави, 30% - губернатору регіону і 15% - мерові. Посприяло руйнування економіки і підвищення податків, і пенсійного віку, і зниження зарплат, і рівня життя. Велика частина населення, яка залишилося жити за межами МКАД змушена задовольнятися мінімальною зарплатою. Малий бізнес так само змушений обходити офіційні податки і працювати в "чорну". Це також наповнює і без того повні кишені чиновників. Вони можуть собі дозволити придбати нерухомість за кордоном на щорічні дотації з боку Кремля.

Ось і виходить, що всі заповітні обіцянки в Новий рік від Путіна, що в наступному році все буде добре - виконуються. Але тільки для його підлеглих, а не рабів. Все зниження зарплат, збільшення податків, продовження пенсійного віку, штрафи, хабарі, перевірки, абсолютно все, що робить держава в інтересах свого народу, все це робиться лише для однієї мети - прогодувати Путіна і його ланцюгових псів.