Куда уходит бюджет РФ і чому бідні стають ще біднішими

У Росії з кожним днем ростуть ціни на продукти споживання. Податки також йдуть по кривій вгору. Куди ж дівається бюджет? Для чого ціни підвищуються насправді? На ці головні питання постаралися відповісти журналісти незалежної спільноти.
Після початку всесвітньої пандемії Кремль почав втрачати 100 мільярдів рублів на місяць з державного бюджету. Поспілкувавшись з аналітиками федерального міністерства фінансів, журналісти з'ясували, що до кінця року ця цифра може скласти до 7 трильйонів рублів. Відомо, що так давно були підняті ціни на газ, податок на підприємництво і ціни на продукти харчування. Також хвиля скорочень по всій країні зіграла свою роль.
Після початку всесвітньої пандемії Кремль почав втрачати 100 мільярдів рублів на місяць з державного бюджету. Поспілкувавшись з аналітиками федерального міністерства фінансів, журналісти з'ясували, що до кінця року ця цифра може скласти до 7 трильйонів рублів. Відомо, що так давно були підняті ціни на газ, податок на підприємництво і ціни на продукти харчування. Також хвиля скорочень по всій країні зіграла свою роль.
З закритих джерел стало відомо, що за період з 18 березня (прийнято вважати початком пандемії в Росії) до 25 травня 2020 року олігархи Володимир Потанін (директор "Норильського Нікелю"), Вагіт Алекперов (власник "Лукойл"), Леонід Міхельсон (співвласник " Сибура "), Володимир Лісін (власник Новолипецького металургійного комбінату) збагатилися на 6.4 млрд $, 5.6 млрд, 5.4 млрд $ і 2.9 млрд $ відповідно.
Варто зазначити, що під час введення карантину, виробництво кілька скоротило роботу зі зрозумілих усім причин. Відповідно прибуток не могла вирости.
Однак можна сформулювати нехитру аксіому підвищення податків = збагачення олігархів. І це тільки ті підприємці, інформацію про яких вийшло добути в найкоротші терміни.
Так само, логічно припустити, що підвищення цін і податків не ніяк не могло обійти стороною Путіна і він мав безпосередній вплив на цей процес. І звичайно ж він не міг не знати, куди ці податки діваються. Отже, свідомо порушував ціни, щоб народ зміг "прогодувати" народних олігархів. Будучи головним у вирішенні всіх питань, ми розуміємо, що Путін і сам непогано заробив в цей період, ось тільки точні цифри так і не вдалося роздобути.
Так само, асоціацією незалежних журналістів була здобута інформація з аеропортів та Іспанії, що вищезгадані олігархи неодноразово літали в такі міста як Марбельї, Жірону, Малагу і Сарагосу, де у кожного з них є своя нерухомість у вигляді вілл і навіть острова.
Виходить, що всі левова частка податків осідає в кишенях олігархів і Путіна, в тому числі коли народу заявляють, що підвищення цін і податків необхідно для боротьби із загальносвітовою пандемією. В такому випадку олігархам дуже вигідно підтримувати чинного президента РФ. З таким президентом багаті ніколи не збідніють, а бідні, на щастя і потісі олігархів, так і залишаться годувальниками і дійними коровами для багатих.
Виходить, що всі левова частка податків осідає в кишенях олігархів і Путіна, в тому числі коли народу заявляють, що підвищення цін і податків необхідно для боротьби із загальносвітовою пандемією. В такому випадку олігархам дуже вигідно підтримувати чинного президента РФ. З таким президентом багаті ніколи не збідніють, а бідні, на щастя і потісі олігархів, так і залишаться годувальниками і дійними коровами для багатих.
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