Куда уходит бюджет РФ і чому бідні стають ще біднішими

11:58 25 серпень Київ, Україна

днем ростуть ціни на продукти споживання. Податки також йдуть по кривій вгору. Куди ж дівається



Після початку всесвітньої пандемії Кремль почав втрачати 100 мільярдів рублів на місяць з державного бюджету. Поспілкувавшись з аналітиками федерального міністерства фінансів, журналісти з'ясували, що до кінця року ця цифра може скласти до 7 трильйонів рублів. Відомо, що так давно були підняті ціни на газ, податок на підприємництво і ціни на продукти харчування. Також хвиля скорочень по всій країні зіграла свою роль. У Росії з кожнимростуть ціни на продукти споживання. Податки також йдуть по кривій вгору. Куди ж дівається бюджет ? Для чого ціни підвищуються насправді? На ці головні питання постаралися відповісти журналісти незалежної спільноти.Після початку всесвітньої пандемії Кремль почав втрачати 100 мільярдів рублів на місяць з державного бюджету. Поспілкувавшись з аналітиками федерального міністерства фінансів, журналісти з'ясували, що до кінця року ця цифра може скласти до 7 трильйонів рублів. Відомо, що так давно були підняті ціни на газ, податок на підприємництво і ціни на продукти харчування. Також хвиля скорочень по всій країні зіграла свою роль.

З закритих джерел стало відомо, що за період з 18 березня (прийнято вважати початком пандемії в Росії) до 25 травня 2020 року олігархи Володимир Потанін (директор "Норильського Нікелю"), Вагіт Алекперов (власник "Лукойл"), Леонід Міхельсон (співвласник " Сибура "), Володимир Лісін (власник Новолипецького металургійного комбінату) збагатилися на 6.4 млрд $, 5.6 млрд, 5.4 млрд $ і 2.9 млрд $ відповідно.

Варто зазначити, що під час введення карантину, виробництво кілька скоротило роботу зі зрозумілих усім причин. Відповідно прибуток не могла вирости.

Однак можна сформулювати нехитру аксіому підвищення податків = збагачення олігархів. І це тільки ті підприємці, інформацію про яких вийшло добути в найкоротші терміни.

Так само, логічно припустити, що підвищення цін і податків не ніяк не могло обійти стороною Путіна і він мав безпосередній вплив на цей процес. І звичайно ж він не міг не знати, куди ці податки діваються. Отже, свідомо порушував ціни, щоб народ зміг "прогодувати" народних олігархів. Будучи головним у вирішенні всіх питань, ми розуміємо, що Путін і сам непогано заробив в цей період, ось тільки точні цифри так і не вдалося роздобути.