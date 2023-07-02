Хто найбагатший міністр України

16:55 02 червня Київ, Україна

Ми провели аналіз доходів міністрів, грунтуючись на деклараціях про доходи за 2019 рік. З нашої інфографіки ви дізнаєтеся, хто найбагатший і найбідніший міністр, враховувалися виключно особисті доходи.

Найбагатшим членом нинішнього уряду є віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Його доходи за минулий рік склали 63,8 млн грн. Резніков отримав 19,6 млн грн зарплати, 367,5 тис. Грн зарплати за сумісництвом, майже 30 тис. Грн страхових виплат, близько 1,5 млн грн гонорарів.



Крім того, Рєзніков зберігав 300 тис. євро готівкою і різні суми в гривнях і валюті на банківських рахунках.



Доходи міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко склали 53,4 млн грн. У минулому році він отримав 13,7 млн грн зарплати, більше 75 тис. Грн відсотків, 1,7 млн грн доходу від відчуження рухомого майна. Також Петрашко задекларував значні суми готівкою і на рахунках.



Трохи більше 20 млн грн склав особистий дохід міністра розвитку громад Олексія Чернишова і глави МОЗ Максима Степанова. Дохід міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за 2019 й - 14,9 млн грн.



Особистий дохід прем'єр-міністра Дениса Шмигаль за минулий рік склав 7,6 млн грн. Він отримав 2,2 млн грн зарплати від Бурштинської ТЕС, майже 230 тис. грн зарплати від Івано-Франківської обладміністрації, 925,5 тис. грн зарплати за сумісництвом. Також у нього є 155 тис. дол. готівкою і рахунок в банках.



Найнижчий дохід на 2019 рік у міністра фінансів Сергія Марченка - всього 300 тис. Грн, це зарплата і пенсія.