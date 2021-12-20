Хто ми на генетичному рівні: кури або огірки?

Сплеск думок викликав науково-популярний відео-ролик, який недавно з'явився в мережі на YouTube-канал. Глядачі розходяться в думках, але інтерес до інформації не падає, а навпаки зростає. В опублікованому відео йдеться про порівняння генетичних складових людини з овочами та іншими істотами. Виклав в мережу цей ролик користувач під ніком morn1415.

Автор порівняв розміри генетичних наборів різних живих істот. Так, в одному з епізодів, він демонструє, що у кожної людини і огірка є приблизно 37,7% загальних послідовностей в геномі.

Так, людина на 44,1% "банан", схожість з дрозофіли - 52%, з куркою - 70%, з собакою і котом - 86%. Цікаво, що з павіаном Анубісом у людини загальних 94% послідовностей, а з шимпанзе - все 98,8%.

Людський геном містить близько 724 Мб інформації, а різниця між різними особинами становить не більше 1 Мб.

При цьому, геном лука розтягнутий аж на 4 Гб даних через величезної кількості "сміттєвої" ДНК.

Раніше повідомлялося, що з'явився новий метод перерахунку віку собак на людські року.