19:46 16 липня Київ, Україна

Анексія Криму "подарувала" півострову міжнародні санкції. Це, в свою чергу, призвело до неможливості торгувати з країнами Європи, США і багатьма іншими. Більш того, та влада, яку встановив Кремль в Криму, перестала орієнтуватися на Захід і стала прагнути досягти "висот" Росії, що і призвело до поступової стагнації у всіх процвітаючих галузях півострова.

Проблеми кримчан в першу чергу пов'язані добробутом, соціальною захищеністю і забезпеченням комунальних робіт. З плином часу стало зрозуміло, що окупаційна влада вміє тільки обіцяти, причому вірять їй лише занадто наївні.

За минулі сім років з вуст так званої влади Криму можна було почути про "перетворення Криму на експериментальний майданчик по впровадженню передового досвіду", потім на зміну прийшли казки про "самодостатність", потім "про гармонізацію економіки", про "перетворення Криму на всеросійську оздоровницю ", про "туристичну Мекку" для всіх росіян. З цієї ж серії можна було почути і про швидке вирішення проблем з постачанням води з нових джерел.



Однією з останніх обіцянок для кримчан поділився директор НДІ сільського господарства Криму Володимир Паштецький. Він обіцяє півострову звання найбагатшого регіону в "своїй країні". Крім необачної заяви, що його країною вже стала Росія, випускник Харківського університету і Української академії державного управління при президенті України, кандидат економічних наук і доктор сільськогосподарських наук, директор НДІ з багаторічним стажем і комплексним знанням Криму розповідає про фантастичні ідеї, завдяки яким півострів отримає це звання.



На його думку, в Криму повинні засадити майже всю територію лавандою, а після з неї добувати олію і продавати в Європу. Ймовірно, Паштецький забув, що з Криму до Європи нічого продавати не вийде, та й якість ефірної олії, одержуваної на півострові, куди гірше, ніж в Болгарії і Франції - провідних виробників ефірних олій в Європі. Крім цього, він зазначає, що після збирання полів, в Криму не підпалюють залишки від рису і пшениці, а використовують бактерії, які протягом місяця знищують рослинність, а після дають землі фосфор і азот. Хоча насправді, ніде, крім як у фантазіях Паштецького, такі бактерії не застосовуються.



У той самий час директор кримського НДІ каже, що Кремль розпорядився вирощувати пшеницю на півострові. Тоді про яку лаванду говорив доктор сільськогосподарських наук, незрозуміло. По всій видимості, Паштецький дуже швидко "перевзувся" для нової країни. Його обіцянки і "повітряні замки" настільки типові для керівництва Росії. З таким урядом, про рішення насущних проблем з водозабезпеченням півострова чекати не доводиться.