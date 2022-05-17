Крим: водна проблема не єдина на півострові

21:21 12 серпня Київ, Україна

Водна криза на півострові продовжиться, ймовірно, ще довгий час. В основному, тому що окупаційна влада не вживає по-справжньому дієвих кроків для її вирішення. Крім цього, в Криму існують інші проблеми, які прийшли разом з кремлівськими агресорами.

В першу чергу слід відзначити репресії, які "перекочували" з часів Радянського Союзу і процвітають на території Росії. Не дивно, адже країна неофіційно володіє титулом тоталітарної держави. Тому будь-яке інакомислення, незгода з правлячою партією або ж з "президентом" карається кримінально. Часом звинувачення доходять до абсурду.

Наприклад, справа Людвіки Пападопулу. Її звинувачують за статтею 128.1 частина 2 КК РФ, згідно з якою, вона може опинитися за ґратами на 2 роки. Це стаття «Про наклеп». І хоча подібні справи в Криму відбуваються з незавидною регулярністю, тільки 20 з 100 були доведені до вироку і то, всі вони були виправдані. Хоча за двома епізодами були призначені штрафи в розмірі 10-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це швидше спосіб налякати активістів, яким є і Пападопулу.

Її "вина" полягає в тому, що в 2019 році активістка зробила репост статті з групи в Facebook «Дошка ганьби чиновників Криму». У статті критикувалися дії глави російського судового департаменту Криму Керима Акуєва, за його причетність до захоплення санаторію «Парус».

За словами адвоката Пападопулу, Олексія Ладіна, стаття «Про наклеп» "не має чітких кордонів".Тобто вину людини у цій справі складно довести. Статті не місце в кримінальному кодексі. "Вона існує там лише для надання політичного тиску", - говорить глава аналітичного центру «СОВА» Олександр Верховський.

Стаття «Про наклеп» - один з "гвинтиків" репресивної машини Кремля, яка наздогнала кримчан. Безліч журналістів, активістів, кримських татар та інших корінних народів вже потрапили під її дію. Хтось знаходиться у в'язниці за невизнання російської влади в Криму, хтось за те, що нібито шпигував, знімаючи репортаж, а хтось досі вважається зниклим безвісти.



Але що буде, коли обдурені в черговий раз кримчани так званою адміністрацією Криму, а також чиновниками з Кремля побачать, що водна проблема як і раніше не вирішена? Чи впорається репресивний "каток" Путіна з протестами на півострові? Як поводитимуться кримчани, а також світова спільнота, побачивши, що спраглі люди замість води отримують кийком по обличчю? Можливо, російські спецслужби і апатичні чиновники, самі того не розуміючи, приєдналися до «Кримської платформи» і проводять неусвідомлену політику деокупації півострова.