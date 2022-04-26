Хресна хода РПЦ на службі Кремля

Так звана Українська православна церква Московського патріархату, іншими словами РПЦвУ, вже близько місяця анонсує проведення Великої Хресної ходи, присвяченої 1033-річчю Хрещення Русі, де будуть за попередніми даними сотні тисяч вірян. Представники РПЦвУ підкреслюють важливість цього заходу і висловлюють надію, що в столицю приїдуть люди з усіх регіонів. Для залучення більшої кількості парафіян до Києва на урочистості обіцяють привезти Почаївську, Святогірську, Зимненську і Касперівську ікони Божої Матері, а також мощі князя Володимира.
Проведення такого масового заходу в той час, коли по всьому світу поширюється небезпечний штам коронавірусу «Дельта», експерти називають бактеріологічним терористичним актом. Відомо, що однією з головних цілей РПЦвУ є зрив візиту Вселенського патріарха Варфоломія в Україну, який підтвердить чільний над Москвою статус Києва в православному світі. Тому Кремль готовий не тільки до бактеріологічних терактів, але і до хаотизації та дестабілізації ситуації в Україні.
На допомогу російській церкві для реалізації провокацій і дестабілізації ситуації в Україні недавно була створена ГО «Миряни», яка вже досить успішно стала розповсюджувачем і ретранслятором наративів про релігійні «гоніння» і «переслідування» в Україні. В цей момент зареєстровано 5 регіональних представництв цієї ГО - в Дніпропетровській, Житомирській, Київській та Черкаській областях. Ведеться оформлення документації для реєстрації ще трьох представництв ГО «Миряни» - в Запорізькій, Вінницькій та Хмельницькій областях. Така масштабна операція може свідчити про підготовку комплексної кампанії з дискредитації і дестабілізації України.
На жаль, РПЦвУ не турбує доля її парафіян і наслідки дій. А ось Православна Церква України через карантинні обмеження вирішила не проводити традиційну хресну ходу з нагоди Дня хрещення Русі-України. Відчуйте різницю!
Проведення такого масового заходу в той час, коли по всьому світу поширюється небезпечний штам коронавірусу «Дельта», експерти називають бактеріологічним терористичним актом. Відомо, що однією з головних цілей РПЦвУ є зрив візиту Вселенського патріарха Варфоломія в Україну, який підтвердить чільний над Москвою статус Києва в православному світі. Тому Кремль готовий не тільки до бактеріологічних терактів, але і до хаотизації та дестабілізації ситуації в Україні.
На допомогу російській церкві для реалізації провокацій і дестабілізації ситуації в Україні недавно була створена ГО «Миряни», яка вже досить успішно стала розповсюджувачем і ретранслятором наративів про релігійні «гоніння» і «переслідування» в Україні. В цей момент зареєстровано 5 регіональних представництв цієї ГО - в Дніпропетровській, Житомирській, Київській та Черкаській областях. Ведеться оформлення документації для реєстрації ще трьох представництв ГО «Миряни» - в Запорізькій, Вінницькій та Хмельницькій областях. Така масштабна операція може свідчити про підготовку комплексної кампанії з дискредитації і дестабілізації України.
На жаль, РПЦвУ не турбує доля її парафіян і наслідки дій. А ось Православна Церква України через карантинні обмеження вирішила не проводити традиційну хресну ходу з нагоди Дня хрещення Русі-України. Відчуйте різницю!
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