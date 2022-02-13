Кремль незабаром має ухвалити остаточне рішення про війну

Терміни, озвучені неодноразово з осені 2021 року про можливе вторгнення Росії в Україну вже добігають кінця. За кілька місяців було проведено багато зустрічей, на яких дипломати не змогли задовольнити вимоги Путіна. Тепер у нього залишається зовсім мало часу, щоб ухвалити остаточне рішення.

На спільній прес-конференції в Москві 1 лютого разом із лідером Угорщини прем'єр-міністром Віктором Орбаном президент Володимир Путін звинуватив США та їхніх союзників у НАТО в ігноруванні ключових вимог безпеки Кремля. Серед вимог : " ніякого розширення НАТО " ; " Поблизу російських кордонів не розміщувати ракети " ; і “ НАТО має вивести свою військову інфраструктуру з Європи на позиції 1997 року ”. Путін також звинуватив Захід у використанні України як “ інструмент ” у спробах стримати Росію та втягнути її у руйнівну війну. Глава Кремля наполягав на тому, що Росія не хоче “ вторгатися ” або воювати ні з ким, включаючи Україну , тоді як Росія продовжує оцінювати письмові відповіді, отримані нею з Вашингтона та зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі.. Путін , схоже, мав на увазі, що Кремль продовжить переговори зі своїми західними колегами, хоча раніше російські дипломати наполягали на отриманні швидкої відповіді від Заходу, маючи на увазі, що терпіння Росії вичерпалося, і їхня країна може вдатися до " військово-технічних заходів " , якщо дипломатія не принесе швидких та бажаних результатів. Точна природа цих можливих військово-технічних заходів не уточнюється, але існує безліч теорій: від подальших загроз до кібератак, що оголошують про розгортання додаткових ядерних озброєнь, націлених на Європу, або демонстрацій військової рішучості, спрямованої на те, щоб змусити США і НАТО прогнутися .

Вашингтон попросив Москву зберегти в таємниці текст меморандуму, спрямованого у відповідь на вимоги російської безпеки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров неохоче погодився, але тиждень тому " пророкував " , що документи не будуть довго залишатися конфіденційними і, ймовірно, потраплять у пресу з боку будь-кого з союзників по НАТО чи Україні, з якою США поділилися змістом. Дійсно, 2 лютого іспанська щоденна газета El País опублікувала тексти письмових відповідей США та НАТО на вимоги Росії.. Справжність опублікованих документів підтвердили до і США, хоча у Кремлі додатково заявили, що “ зливали ” їх.

Опубліковані відповіді Заходу були названі депутатом «Єдиної Росії» В'ячеславом Никоновим " зухвалими " , який додав : " Неясно, чи залишилося місце для подальших переговорів ". Лавров назвав відповідь НАТО " безсоромною ". Російська газета "Комерсант" грубо охарактеризувала документ НАТО як телеграму "Fuck you" , відправлену Брюсселем Кремлю.

Згідно з текстом меморандуму , що просочився , США відкидають вимоги Росії заборонити Україні або будь-якій іншій країні вступ до НАТО і не визнають права вето Росії на оборонну інфраструктуру Альянсу.. Проте, згідно з текстом відповіді США, вони запропонували продовжити переговори щодо взаємних міркувань безпеки, взаємних домовленостей у військовій галузі, деескалації та контролю над озброєнням. Американці запропонували розвіяти публічні побоювання Путіна щодо їхніх баз протиракетної оборони в Польщі та Румунії, можливо, організувавши інспекції для перевірки того, що там розгорнуто лише ракети-перехоплювачі «SM-3», а не ударні крилаті ракети «Tomahawk» , як про це заявляли у Кремлі. Натомість Росія нібито могла дозволити США провести інспекцію двох своїх ракетних баз на вибір Вашингтона .

Дипломатична тактика “ випаленої землі ” , якої дотримуються міністр закордонних справ Лавров та його заступники, схоже, не призвела до будь-яких відчутних поступок із боку Заходу і не змогла серйозно розколоти західний альянс. Настав вирішальний момент істини : чи були рішучі вимоги безпеки Росії в основному блефом , і чи не відступить Путін і чи почне деескалацію після того, як його блеф викрили ? Чи натомість глава Кремля підніме ставки, реалізуючи обіцяні подальші “ військово-технічні заходи ” , хоч би якими вони були, щоб силою змусити Захід піти на поступки?

Великий контингент російських військ було перекинуто до Білорусі з Далекого Сходу Росії - до 30 тис.. людей, згідно з джерелами НАТО, - у той час як США почали перекидати близько 3 тис.. солдатів на східному флангу Альянсу, Польщі та Румунії. Велика кількість російських військ дислокована поблизу України. В офіційних повідомленнях йдеться, що наземні мобільні МБР (міжконтинентальні балістичні ракети) "Ярс" виводяться з постійних баз і розміщуються на вогневих позиціях у різних точках Росії. Але нескінченно тримати весь військовий апарат у такій підвищеній боєздатності неможливо. Найближчим часом, ймовірно, до кінця лютого 2022 року, Кремлю доведеться ухвалити рішення або діяти, або розпочати деескалацію.

На даний момент Путін, схоже, взяв паузу, можливо, насолоджуючись нерозведеною увагою всього світу, проводячи численні особисті та віртуальні бесіди зі світовими лідерами. А 4 лютого Путіна прибув у Пекіні на церемонію відкриття Зимової Олімпіади, де він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном.. Хоча Китай наголошує на необхідності дипломатичного розв'язання нинішньої кризи між Росією та Заходом , він , як і раніше, є головним іноземним покровителем Росії.. Після Пекіна Путіну треба буде визначитися зі своїм наступним кроком, за умови, звісно, що рішення ще не ухвалено і що всі нинішні дії не просто тактичне прикриття майбутньої стратегічної несподіванки.