Кремль розпочав розслідування втручання американців в американські вибори

Міжнародні аналітики і експерти прогнозували, що тривалий підрахунок голосів на президентських виборах в США може стати інфоприводом для дезінформаційної кампанії іноземних спецслужб, метою якої є сіяння хаосу в американському суспільстві, ескалація внутрішнього протистояння і підрив демократичних цінностей.

З огляду на необхідність в більш тривалому періоді обробки голосів, переданих поштою, Кремль активізував поширення вигідних РФ наративів в проросійських ЗМІ та соціальних мережах. Так, основні тренди російських ЗМІ:

- «Трамп виявив вкидання бюлетенів. Комісія Кремля приступила до розслідування втручання американців у вибори в США»;

- «в конгресі США мають намір ввести санкції проти Росії за відмову від втручання у вибори, оскільки бездіяльність Росії породила всі ці скандали, погроми, розслідування, сварки, бійки і фальсифікації на виборчих дільницях»;

- «в США зникли 300 тисяч бюлетенів, відправлених поштою»;

- «Загони Путіна» (люди похилого віку, які періодично проводять суспільно-політичні акції, наприклад, називали COVID-19 вигадкою президента США і влаштовували «обряд обкурювання Росії» від інфекції) заявили про невизнання президентських виборів в США, закликаючи інші країни до прийняття такого ж рішення»;

- «в декількох штатах, де Трамп вигравав з істотним розривом, раптово стали «знаходитися» сотні тисяч бюлетенів - і всі за Байдена»;

- «в США виявили махінації майже з двома мільйонами голосів виборців»;

- «кількість тих, хто проголосував, перевищила кількість зареєстрованих виборців»;

- «чи готовий Трамп йти до кінця в захисті голосів своїх виборців, а також чи готові його прихильники вийти на вулиці, щоб підтримати свого кандидата».

Які б деструктивні наративи не поширювали в інформаційному полі російські ЗМІ, обидва кандидати в президенти США закликають американців до спокою, толерантності і не піддаватися на провокації.