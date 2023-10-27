Кремль отримає вигоду з військових дій у Секторі Гази

17:37 25 жовтня Київ, Україна

Взаємодії між атаками терористів – в Ізраїлі та в Україні – безперечно, будуть сильними. Путін вже намагається отримати вигоду з війни, що вибухнула на Близькому Сході. Його безпосередня вигода – очевидне відволікання міжнародної уваги від війни з Україною, що триває. Надії кремля пов'язані з можливим стійким скороченням військової допомоги США, викликаним гострою необхідністю постачання різного озброєння, зокрема систем протиракетної оборони, Ізраїлю.



У кремлі звикли дивитися на Захід, як на "джерело загрози" і водночас з надією на те, що цивілізований світ нарешті "ослабне". Ці надії були затьмарені нещодавньою зустріччю робочої групи у Рамштайні під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна. 12 жовтня він оголосив про новий пакет допомоги та підтвердив, що військова допомога Україні не буде зменшена за рахунок допомоги Ізраїлю. Пропагандисти, як завжди, спробували показати суперечки у Палаті представників США як “розкол”. Однак невдовзі все стало на свої місця, коли на Заході почали говорити про об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю.





Засудження дій, вчинених ХАМАС, з боку Європи, виявилося набагато сильнішим, ніж очікували у кремлі. З іншого боку, реакція росії на події у Секторі Гази була двоякою та відповідала позиціям інших країн на Близькому Сході. Через два дні після нападу ХАМАС, 9 жовтня, міністр із кінською головою лавров зустрівся з генеральним секретарем Ліги арабських держав Ахмедом Абулем Гейтом та запропонував негайно припинити вогонь. Наступного дня у кремлі путін привітав прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шіа аль-Судані та назвав ескалацію конфлікту “провалом політики США на Близькому Сході”. Виступаючи на саміті СНД у Бішкеку, путін не висловив жодної солідарності з Ізраїлем. Натомість він докладно зупинився на “неприйнятних жертвах” серед палестинців та попередив про серйозні наслідки цих дій. ХАМАС належним чином висловив подяку російському президентові за таку позицію. У кремлі також розраховують, що сильна підтримка Ізраїлю з боку США створить нові проблеми у відносинах із тими європейськими союзниками, які традиційно більше симпатизують палестинцям. З погляду агресора, ці ймовірні розбіжності ще більше підірвуть солідарність Заходу з Україною. Європейські держави на зустрічі в Рамштайні взяли на себе зобов'язання щодо нових постачань зброї Києву, віддаючи пріоритет протиповітряній обороні. До всього іншого, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка описує режим путіна як диктатуру і прагне припинити всі зв'язки з його нелегітимним президентством , що ще сильніше вплинуло на перебіг подій у Рамштайні.Засудження дій, вчинених ХАМАС, з боку Європи, виявилося набагато сильнішим, ніж очікували у кремлі. З іншого боку, реакція росії на події у Секторі Гази була двоякою та відповідала позиціям інших країн на Близькому Сході. Через два дні після нападу ХАМАС, 9 жовтня, міністр із кінською головою лавров зустрівся з генеральним секретарем Ліги арабських держав Ахмедом Абулем Гейтом та запропонував негайно припинити вогонь. Наступного дня у кремлі путін привітав прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шіа аль-Судані та назвав ескалацію конфлікту “провалом політики США на Близькому Сході”. Виступаючи на саміті СНД у Бішкеку, путін не висловив жодної солідарності з Ізраїлем. Натомість він докладно зупинився на “неприйнятних жертвах” серед палестинців та попередив про серйозні наслідки цих дій. ХАМАС належним чином висловив подяку російському президентові за таку позицію.

Росія, схоже, знаходиться на одній хвилі із Саудівською Аравією та Туреччиною, розраховуючи, що бойові дії в Секторі Гази викличуть резонанс і спровокують жорстокі заворушення по всьому Близькому Сходу. Пропутінські експерти із зовнішньої політики прогнозують неминучу горизонтальну ескалацію бойових дій, будучи впевненими в тому, що такий розвиток подій ідеально відповідає інтересам росії. В основі цих очікувань лежить не лише неминучий стрибок цін на нафту. Не менш важливим є довгоочікуваний провал спроб США стримати та перешкодити поширенню локалізованої війни, прикладом якого є човникова дипломатія держсекретаря Ентоні Блінкена в Саудівській Аравії, Йорданії та Єгипті. У той самий час агресор побоюється зводити нанівець ці зусилля, знаючи, що Китай також намагається запобігти подальшій ескалації.



Логічно, що людожерська позиція путіна різко контрастує з однозначною підтримкою Ізраїлю Україною, яку висловив президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Ця позиція може вплинути на позицію Ізраїлю щодо війни в Україні, від якої він намагається триматися на зручній дистанції, утримуючись від приєднання до режиму західних санкцій проти рф. Військове втручання росії у Сирії є основним фактором, що лежить в основі цієї обережності. Проте ізраїльським аналітикам стає зрозуміло, що можливості кремля щодо підтримки сирійської кампанії вичерпані. Агресор поступився центральною роллю в Сирії своєму колезі Ірану, розширюючи при цьому військові зв'язки з Тегераном. Крім того, таємна угода щодо імпорту росією іранських балістичних ракет і безпілотників в обмін на ракетні технології є серйозним викликом для Ізраїлю.



Держави, які сформували коаліцію, яка підтримує Україну, також є членами антихамаської коаліції. Очікування путіна про те, що війна на Близькому Сході залишить Україну забутою та ізольованою, швидше за все, буде спростовано підтвердженням єдності Заходу та солідарності України з Ізраїлем. Бої в Секторі Гази вкотре довели, що компроміси з терористами настільки ж безглузді та небезпечні, як і спроби їхнього умиротворення. Заклики путіна відновити переговори з ХАМАС по суті корисливі та спрямовані на сприяння розчленуванню України за допомогою “початку мирних переговорів”. Мир настане для України, й Ізраїлю вдасться нормалізувати відносини зі своїми арабськими сусідами лише після того, як агресори та терористи остаточно будуть переможені.