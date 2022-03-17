Кремль заперечує причетність до отруєння Навального

10:56 21 жовтня Київ, Україна

Серія злочинів, пов'язаних з Путіним і Кремлем, протягом декількох років тягнеться кривавою лінією крізь історію сучасної Росії.

З початку правління Путіна і до сьогоднішнього дня пройшло більше 20-и років. І з кожним роком незадоволених його владою стає все більше, а методи боротьби з незадоволеними все жорсткіші.

Так, черговим злочином з боку Кремля стало отруєння опозиціонера Олексія Навального, який був отруєний 20-ого серпня 2020 року отрутою з групи "Новачок".

Як стверджує пропагандистська машина Кремля, - Навальний сам себе отруїв, його отруїли злочинці, його отруїли соратники, члени його команди, але тільки не чинна влада. Будь-які згадки про те, що в цій справі замішана влада, висміюються і критикуються. При цьому варто відзначити, що кримінальну справу так і не було порушено, у Росії немає доказів. До лікарні, в яку був доставлений Олексій в Омську, тут же прибули чиновники і почали тиснути на лікарів, щоб ті якомога довше тримали опозиціонера у себе. Після прийнятого рішення про переправлення Навального в Німеччину різко з'явилася інформація про замінований аеропорт, що не дозволило б Олексію злетіти в небо. Та й те, що сама отрута, сліди якої все ж вдалося виявити німецьким лікарям в крові блогера, була з групи "Новачок".

Дуже багато доказів вказує на те, що опозиціонера і противника путінського режиму, партії Єдина Росія отруїли за наказом Кремля. Однак ці докази непрямі, і будь-які звинувачення на законодавчому рівні безпідставні. Цим і скористалися в адміністрації президента, коли Навальний звинуватив Путіна в замаху. У відповідь президент РФ звинуватив блогера у наклепі й образі першої особи держави.

Цей, а також інші замахи і вбивства, які відбувалися рукою Кремля до інциденту з Навальним, не є простим поривом помсти Путіна. Всі дії є частиною грамотної стратегії, яка спрямована на залякування набагато більшої кількості населення. Адже про долю Скрипалів знають всі, вбивство Анни Політковської досі не розкрите, як і не буде доведена вина уряду в отруєнні Навального і вибухах житлових будинків. Однак всі знають, що саме Кремль стоїть за цими "загадковими" випадками. Як наслідок - інші будуть боятися щось робити або говорити.

Для підтримки подібних віянь і страху підключається машина пропаганди, яка мовить як з федеральних каналів, так і з незліченних медіаресурсів в інтернеті.

Путін хоч і тиран, але не дурна людина. Він розуміє, що владу йому не втримати без перетину кордонів моралі і жорстокості. І все ж, він зробив свій вибір. Народ такого не забуває.