Росія продовжує поширювати дезінформацію про підготовку Україною військового наступу на невизнані республіки так звані «ДНР»/«ЛНР», та всебічну підтримку західними країнами подібних дій з боку України.

Попри здоровий глузд та наявність очевидних фактів, посадовці Російської Федерації продовжують переконувати весь світ, що саме Україна готується атакувати самопроголошені республіки «ДНР» та «ЛНР».

Представниця МЗС Росії Марія Захарова цинічно заявила, що США та Великобританія самі вигадали «російську загрозу» і готують «провокацію», щоб «оголосити про перемогу» і зробити з себе «героїв».

Кремль завзято заявляє, що перекидає військові підрозділи та техніку виключно з метою проведення військових навчань, які лише за фатальним збігом обставин проходять у винятковій близькості від державного кордону України. При цьому вимагає від західних країн не звертати уваги на переміщення армійських частин на території країни і перестати їх контролювати.

Москва твердо дотримується позиції: найкращий захист – це напад. Усі підконтрольні російські ЗМІ на чолі з Кремлем активно розповсюджують інформацію про ескалацію конфлікту на сході України саме українською стороною та звинувачують Захід у сприянні загостренню ситуації.

Постачання союзниками України оборонної летальної зброї призводить до нападів пропагандистів на цивілізовані держави зі звинуваченнями у розпалюванні ними воєнного конфлікту.

Заяви лідерів західних держав про можливе воєнне вторгнення Росії в Україну засновані на даних розвідувальних служб, окремі матеріали публікувалися ЗМІ та стали доступні громадськості. А заяви російських посадових осіб не підкріплені жодними фактами. Жодних доказів, тільки гучні слова та звинувачення, посилання на розвіддані та публікації.

У засобах масової інформації та соціальних мережах неможливо знайти інформацію про нарощування Збройними силами України чисельності військових підрозділів та військової техніки на лінії розмежування, які б свідчили про наміри проведення будь-яких наступальних операцій.

Київ неодноразово офіційно заявляв про дипломатичне вирішення військового конфлікту та відновлення територіальної цілісності України виключно мирним шляхом.