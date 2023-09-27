Кремль не оголошуватиме мобілізацію до переобрання Путіна

20:02 25 вересня Київ, Україна



Осінь у Росії посилює чутки про потенційну нову хвилю мобілізації. Водночас, пропагандисти стверджують, що нинішніх методів вербування в армію має бути достатньо для задоволення потреб фронту в живій силі. Російська пропаганда вже давно заперечує мобілізацію, що не припиняється, незважаючи на явні свідчення зворотного. Проте зараз дедалі більше путіністів перестають заперечувати цей факт.



Пропагандист і військовий експерт Олександр Артамонов заявив, що мобілізація вже йде. Це робиться на добровільній основі, оскільки "учасники отримують хорошу винагороду". Він також зазначив, що мобілізаційний резерв Росії складається з двох мільйонів осіб віком до 35 років, яких можна легко призвати у разі потреби.

Телеграм-канал «Незигар», контрольований адміністрацією Путіна, дотримується дещо песимістичнішої точки зору. У ньому визнають, що “кількісні показники набору добровольців не досягли необхідної цифри 400 тис. осіб”, хоча проміжні результати вважають задовільними. Путінські аналітики також стверджують, що акцент перейде на осінній заклик з 1 жовтня. Вони зазначають, що коло потенційних призовників розшириться через нещодавнє підвищення призовного віку.

Путіністи сповнені рішучості уникнути повторення помилок перших місяців мобілізації. Ці зусилля призвели до значного результату потенційних призовників. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов повідомив про майбутню ротацію мобілізованих військовослужбовців, яких замінять "контрактники-добровольці". При цьому він підкреслив, що "Росія зараз не потребує нової часткової мобілізації".



Однак на практиці більшість контрактників - це ті самі мобілізовані терміновики. За останні кілька місяців у ЗМІ знову з'явилися повідомлення про те, що російських призовників змушують підписувати контракти. За словами заступника міністра оборони України, Ганни Маляр, російські командири вдаються до шантажу та погроз на адресу підлеглих, якщо вони відмовляються підписувати контракти. Цю інформацію підтверджують незалежні російські ЗМІ. Журналісти-розслідувачі зазначають, що призовників змушують підписувати контракти після кількох місяців служби. Тим, хто відмовиться, загрожує мобілізація.



Ще одним способом зміцнити російську армію без офіційного оголошення нової хвилі мобілізації може стати подальше використання методів вербування Пригожина. На початку вересня 2023 Міноборони Росії запропонувало поставити всіх ув'язнених виправних установ країни на "спеціальний військовий облік". Цю реєстрацію планується проводити безпосередньо у російських в'язницях, минаючи необхідність явки до військкоматів.



Схоже, що зусилля щодо поповнення армії найманцями та злочинцями не вирішують проблем на фронті. За даними американського Інституту вивчення війни та українських військових джерел, Росія стикається з нестачею сучасної військової техніки та безпілотників, а також робочої сили на окупованих територіях. Зокрема через труднощі з евакуацією поранених з лінії фронту частина особового складу відмовляється виконувати свої бойові обов'язки. Ситуація посилюється відсутністю координації між різними приватними військовими компаніями, які все ще діють в Україні.



Мобілізація більшої кількості людей на фронт несе у собі ризик зростання соціального невдоволення всередині Росії. Хоча більшість російського суспільства прийняла війну як неминучість, практично більшість хоче уникнути прямої участі і негативно ставиться до тих, хто це робить. На початку серпня 2023 року у Забайкальському краї група молодих людей напала на “ветерана” війни, звинувативши його у вбивстві дітей. Через місяць російські військові аналітики почали нарікати на те, що подібні інциденти “стають тривожно частими в Росії”.



У результаті Кремль опинився у складній ситуації. Агресор повинен урівноважити необхідність постійного поповнення армії для запобігання розвалу фронту з необхідністю уникати надмірної мілітаризації населення. Такий розвиток подій може ще більше посилити соціальну напруженість, що росте.



Головна надія Кремля, мабуть, полягає в тому, що Захід шукатиме можливості для мирних переговорів із Путіним. Подібні погляди дедалі частіше звучать у російській пропаганді. Якщо раніше За даними російських військових джерел, "3 вересня в Ростовській області особи кавказької національності напали на ветерана війни, що повернувся". На початку серпня у Туапсі до смерті забили двох "учасників спецназу". Раніше в Челябінській області уродженець Таджикистану вбив "ветерана" через його воєнне минуле.У результаті Кремль опинився у складній ситуації. Агресор повинен урівноважити необхідність постійного поповнення армії для запобігання розвалу фронту з необхідністю уникати надмірної мілітаризації населення. Такий розвиток подій може ще більше посилити соціальну напруженість, що росте.Головна надія Кремля, мабуть, полягає в тому, що Захід шукатиме можливості для мирних переговорів із Путіним. Подібні погляди дедалі частіше звучать у російській пропаганді. Якщо раніше президента України Володимира Зеленського зображували як “маріонетку Вашингтона”, то тепер пропагандисти намагаються зобразити його як людину, яка “шантажує Захід” і перешкоджає мирному вирішенню конфлікту.



Кремль покладає великі надії на майбутні президентські вибори у США. Деякі російські урядовці очікують, що нова адміністрація припинить підтримку України. А поки що агресор обрав тактику поступового поповнення армії добровільно-примусовим шляхом. Однак, коли очікування не виправдаються, Кремль зіткнеться із серйозною дилемою – ймовірно, у формі постійних військових невдач чи широкого соціального невдоволення.