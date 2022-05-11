Кремль ігнорує факти, викладені в розслідуваннях Навального

19:53 08 серпня Київ, Україна

Олексій Навальний, російський опозиціонер, організатор Фонду по боротьбі з корупцією протягом декількох років випускав розслідування, доводячи, що кремлівська влада обкрадає власний народ. Він випустив таке ж розслідування після отруєння. Проте, при наявності доказів, свідчень і навіть зізнання одного з отруйників, Кремлю не тільки вдалося "вийти сухим з води", але і посадити головного опонента Путіна до в'язниці.

За словами Навального, він був отруєний двічі і обидва рази тим, хто отруїв, не вдалося завершити задумане. Одного разу була отруєна його дружина Юлія. Після другого випадку замаху на його життя, опозиціонер разом зі своїми колегами з ФБК, а також за підтримки інших незалежних ЗМІ провели розслідування, в ході якого змогли з'ясувати імена тих людей, які труїли Олексія. Більш того, в ході розслідування стало відомо, що ці ж люди супроводжували Навального в багатьох поїздках. Також вдалося встановити, що всі вони є співробітниками ФСБ. Завдяки помилці одного з них, Олексій зміг в подробицях дізнатися, як проходила операція, що робили з його речами, куди наносили отруту і те, що саме вони, співробітники Федеральної служби безпеки, намагалися його отруїти.

Розслідування було проведено вже після того, як Навальний вийшов з коми і почав одужувати. При цьому в МВС продовжували ігнорувати запити про порушення кримінальної справи. Всі вищі органи влади вимагали від німецьких лікарів передачі біоматеріалів опозиціонера, щоб почати розслідування. Однак згідно з міжнародним правом, Німеччина не зобов'язана була відправляти ніякі результати експертизи.

Тим часом Кремль продовжував вигадувати версії, приховуючи істину. В одній з них Навальний щось з'їв, в іншій - щось випив, в третій сам інсценував отруєння, в четвертій ця вся ситуація - "підступний західний план, щоб ввести нові санкції проти Росії".

Десятки країн вимагали провести РФ офіційне незалежне розслідування, на що в Кремлі відповідали - "Росія нічого нікому не винна".

Зібраних матеріалів вистачило, щоб ввести санкції проти РФ. Влада РФ проігнорувала всі звинувачення Навального.

Крім того, опозиціонеру висунуті звинувачення в наклепі на президента.

Уряд Росії проєктує власну реальність. У ній, як сказав Путін, вони "білі і пухнасті", а навколо їхньої країни одні "Шерхани і підлі Табакі", які будують підступи і хочуть захопити владу. Ці судження - частина гібридної війни, призначеної для власного народу.