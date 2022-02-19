Кремль диктує нові умови світовим IT-компаніям

Оскільки єдина сфера, яка, поки що, залишається майже не контрольованою Кремлем в Росії - Інтернет, в Держдумі придумали новий законопроєкт щодо посилення впливу на міжнародні IT-компанії.

Депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн виступив з пропозицією зобов'язати іноземні технологічні компанії відкрити офіси в Росії. У разі якщо керівництво компаній відмовиться підкорятися, вони зіткнуться з санкціями, такими як заборона на рекламу.

Росія прагне посилити контроль над Інтернетом і зменшити свою залежність від іноземних компаній і країн. Недавній скандал з Twitter показав, що Москва налаштована серйозно. Тепер, судячи з усього, черга дійшла і до Apple, Facebook, TikTok, Google і т.д.

Хінштейн назвав іноземні компанії IT-гігантами, які зловживають своїм становищем, будучи монополістами. Законопроєкт спрямований на те, щоб залучити інтернет-підприємства до відповідальності, в разі, якщо вони будуть розміщувати заборонений в Росії контент. "Наш законопроєкт зобов'язує власників великих інформаційних ресурсів з щоденною аудиторією в Росії не менше 0,5 млн осіб відкривати офіційні офіси, які повністю представляли б їхні інтереси і відповідали за їхню діяльність", - прокоментував свою пропозицію депутат Держдуми РФ.

За невиконання цієї вимоги компаніям можуть заборонити рекламувати власні послуги, розміщувати рекламу, збирати платежі і особисті дані росіян. За словами офіційних осіб, в уряді обговорюється пакет з більш ніж 60 запобіжних заходів.

У квітні 2021 року в РФ набув чинності закон, який зобов'язує смартфони пропонувати російське програмне забезпечення при активації.

Якщо проаналізувати причини, за якими російський уряд вводив штрафні санкції проти Twitter, то можна зробити висновки, що Кремль хоче не допустити поширення інформації про майбутні мітинги, контролювати розміщення передвиборчої агітації тощо.

Світові IT-компанії і без Кремля проводять боротьбу із забороненим контентом, таким як дитяча порнографія, суїцид, наркотики, пропаганда тероризму та екстремізму.