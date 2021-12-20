Кремль бере під контроль російських блогерів

14:55 30 листопад Київ, Україна

У Росії вже давно немає незалежних ЗМІ, які можуть сміливо викладати правдиві новини, проводити розслідування про корупційні схеми чиновників Кремля та президента РФ. Те ж стосується й самих чиновників, які в усіх регіонах Росії підлягають тотальному чищенню та ліквідації, якщо не згодні з «Єдиною Росією» або не є системною опозицією. В останні роки єдиним місцем, де можна було нормально заробляти, бути в опозиції чи залишатися аполітичним були соціальні мережі, проте тепер Кремль дістався блогерів.

Резонансною справою стало звинувачення у пропаганді наркотиків на адресу Алішера Моргенштерна. В одному з інтерв'ю він наважився висловити невдоволення Путіним, після чого до його особи висловив інтерес Слідчий комітет Росії під особистим контролем Олександра Бастрикіна. Не чекаючи, поки на нього заведуть кримінальну справу, Моргенштерн разом зі своєю дружиною відлетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Тим часом у Кремлі натякнули, що можуть “погасити” інтерес СК, якщо реп-виконавець візьме участь у передвиборчій кампанії Путіна у 2024 році, а якщо ні, то кримінальну справу все ж таки буде заведено.

У той самий час випадок з Моргенштерном є найбільш відомим, проте не єдиним. Раніше цього року був оштрафований відеоблогер Юрій Дудь, відомий своїм опозиційним характером, на 100 тис. рублів за пропаганду наркотиків. Менш відомий блогер Дмитро Ларін змушений був залишити країну через залучення його як свідка у справі Юрія Хованського. Зокрема, було заарештовано самого Хованського. Стендап коміка Руслана Білого визнали небажаним виконавцем.

Якщо звернути увагу на список переслідуваних артистів, то всі вони створювали гумористичний чи пізнавальний контент і при цьому так чи інакше були проти або нейтральні до влади Кремля. На думку уряду РФ, так не повинно бути. У тоталітарній країні не може бути противників влади чи аполітичних громадян. Довгий час Кремль намагався залучити на свій бік тих, хто має в Інтернеті широке охоплення молодіжної публіки, і тепер їм це вдалося, але навіщо?