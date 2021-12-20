Кремль бере під контроль російських блогерів

Резонансною справою стало звинувачення у пропаганді наркотиків на адресу Алішера Моргенштерна. В одному з інтерв'ю він наважився висловити невдоволення Путіним, після чого до його особи висловив інтерес Слідчий комітет Росії під особистим контролем Олександра Бастрикіна. Не чекаючи, поки на нього заведуть кримінальну справу, Моргенштерн разом зі своєю дружиною відлетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Тим часом у Кремлі натякнули, що можуть “погасити” інтерес СК, якщо реп-виконавець візьме участь у передвиборчій кампанії Путіна у 2024 році, а якщо ні, то кримінальну справу все ж таки буде заведено.
У той самий час випадок з Моргенштерном є найбільш відомим, проте не єдиним. Раніше цього року був оштрафований відеоблогер Юрій Дудь, відомий своїм опозиційним характером, на 100 тис. рублів за пропаганду наркотиків. Менш відомий блогер Дмитро Ларін змушений був залишити країну через залучення його як свідка у справі Юрія Хованського. Зокрема, було заарештовано самого Хованського. Стендап коміка Руслана Білого визнали небажаним виконавцем.
Якщо звернути увагу на список переслідуваних артистів, то всі вони створювали гумористичний чи пізнавальний контент і при цьому так чи інакше були проти або нейтральні до влади Кремля. На думку уряду РФ, так не повинно бути. У тоталітарній країні не може бути противників влади чи аполітичних громадян. Довгий час Кремль намагався залучити на свій бік тих, хто має в Інтернеті широке охоплення молодіжної публіки, і тепер їм це вдалося, але навіщо?
У 2024 році мають відбутися президентські вибори. Чергові, в яких вже старий Путін має “боротися” за президентське крісло, і залучити на свій бік молоде покоління йому просто необхідно. Ті, кому зараз лише 15-16 років, у 2024 році зможуть прийти на вибори та проголосувати. Саме ці люди зараз є несформованими особистостями, без чіткої політичної спрямованості, проте, перебуваючи під впливом кумирів з Інтернету, можуть без проблем стати зацікавлені у перемозі Путіна, якщо зірка інтернету скаже, що це “добре”. Путін хоч і старий, але думає наперед. Його план – отримати якомога більше голосів вже зараз, щоб виграти майбутні вибори, витративши при цьому якнайменше адмінресурсу, щоб потім розділити його між собою та своїми наближеними.
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