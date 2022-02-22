Кремль абсолютно безпорадний в карабаському конфлікті

21:13 30 вересень Київ, Україна

Щоб називати себе наддержавою, намагатися когось з кимось мирити та брати участь у всіх міжнародних справах, - треба спочатку наддержавою стати.

Вважає політик Григорій Явлінський, коментуючи загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.

На його думку, ознаки наддержави - це «дотримуватися міжнародного права, мати економіку світового рівня, володіти позитивною репутацією».

«Нічого цього у путінської Росії немає. Все це необхідно створювати в Росії майбутнього. А поки Лаврову залишається тільки висловлювати банальну заклопотаність», - пише Явлінський на своєму сайті.

Він нагадує, що в Нагірному Карабаху почалася війна, Вірменія та Азербайджан повідомляють про сотні загиблих. "Лавров і Путін телефоном "висловлюють заклопотаність" і закликають "не допустити подальшої ескалації". 28 років російська дипломатія намагалася зображати посередництво Москви в мирному процесі, але, судячи з того, що відбувається, не змогла нічого добитися», - зазначає він.

«Де ж "впливова світова держава", яка прагне до "багатополярності" і поділу світу на сфери впливу? Немає її. У трагічному карабаському конфлікті Росія демонструє повну безпорадність», - підкреслює Явлінський.

Він вказує, що Вірменія - член ОДКБ, де «Росія головна в усьому».

«Або ОДКБ потрібна тільки для того, щоб загрожувати беззбройним громадянам Білорусі, які виступають проти фальсифікацій на виборах і свавілля? З іншого боку, дивний "партнер" Путіна з так званої миротворчої місії (а насправді з кривавої та безглуздої участі в громадянській війні в Сирії) - Туреччина, теж багаторічний учасник "врегулювання" конфлікту в Нагірному Карабасі, - поводиться вкрай агресивно та відверто підтримує Азербайджан. Але Кремль не хоче і не може сваритися з Анкарою і готовий стерпіти від Ердогана що завгодно», - пише Явлінський.

Він зазначає, що зараз перед Росією стоїть конкретна мета: припинити війну біля своїх кордонів і домогтися реального діалогу між сторонами конфлікту. Але навіть цього вона добитися не в змозі.