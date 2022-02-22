Кремль абсолютно безпорадний в карабаському конфлікті

Щоб називати себе наддержавою, намагатися когось з кимось мирити та брати участь у всіх міжнародних справах, - треба спочатку наддержавою стати.
Вважає політик Григорій Явлінський, коментуючи загострення конфлікту в Нагірному Карабаху.
На його думку, ознаки наддержави - це «дотримуватися міжнародного права, мати економіку світового рівня, володіти позитивною репутацією».
Він нагадує, що в Нагірному Карабаху почалася війна, Вірменія та Азербайджан повідомляють про сотні загиблих. "Лавров і Путін телефоном "висловлюють заклопотаність" і закликають "не допустити подальшої ескалації". 28 років російська дипломатія намагалася зображати посередництво Москви в мирному процесі, але, судячи з того, що відбувається, не змогла нічого добитися», - зазначає він.
Він вказує, що Вірменія - член ОДКБ, де «Росія головна в усьому».
Він зазначає, що зараз перед Росією стоїть конкретна мета: припинити війну біля своїх кордонів і домогтися реального діалогу між сторонами конфлікту. Але навіть цього вона добитися не в змозі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі