Конфлікт між Росією і Чехією виходить на новий рівень

21:49 03 травень Київ, Україна

Володимир Путін нарешті прокоментував ситуацію про вибухи боєприпасів у Врбетіце. У той самий час висловив свою думку і президент Чехії Мілош Земан. Таким чином, конфлікт вийшов на президентський рівень.

Цікаво те, що обидва президенти прокоментували ситуацію в однаковому векторі. Тобто, якщо Путін заперечував причетність російських спецагентів до вибухів у Врбетіце, то його чеський колега заперечувати їхню причетність не став, а заявив, що розслідування ще не закінчено, а тому він буде робити висновки тільки після офіційного висновку слідства.

Тепер у пропагандистів Росії з'явився офіційний привід заперечувати реальність не тільки зі слова "царя", але і чеського президента. Після заяви Земана російські ЗМІ почали вкидати різні версії і переходити з теми на тему. Один із прикладів: "Не знаємо, хто підірвав, але там лежали протипіхотні міни, що порушують Оттавську конвенцію".

Така позиція чеського президента очевидна, адже він є прихильником Кремля. Земан - єдиний європейський президент, який закликав визнати анексію Криму, негативно відгукувався про Олексія Навального. Також він просував кремлівські інтереси в Чехії. Однак, влада в країні все ж належить уряду, тому його дії різко засуджують в чеському парламенті і, можливо, вперше в історії Чехії, будуть піднімати тему імпічменту президенту.

Проте, після того, як конфлікт вийшов на новий рівень, Путіну необхідно показати, як він знову карає "кривдників", які обмовили Росію і вислали безліч російських дипломатів. Якщо трохи пошукати, то можна дізнатися, що Чехія купує у Росії лише енергоносії, в той час, як продає багато різних технологій. Виходить, що Путін не буде забороняти ввезення з Чехії машин, верстатів і всілякої апаратури, оскільки це згубно позначиться на економіці його країни. Тому необхідно шукати інші шляхи, як покарати чехів. Можливим варіантом може виявитися заборона на ввезення чеського пива. Це ніяк не позначиться на економіці Праги, проте Путін зможе з гордістю заявити, що "провчив кривдника".

Очевидно, що Росія не візьме на себе відповідальність за теракт за участю співробітників ГРУ на території європейської держави. Відповідно, влада в Кремлі не перепросить перед загиблими співробітниками на складах. А значить, що ставлення чехів до Росії, як до небезпечної країни, залишиться набагато довше, ніж будуть правити Земан і Путін.