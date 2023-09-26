Кінець вуглеводневої ери вже близький

22:09 22 вересня Київ, Україна

Росія повністю залежить від копалин енергоносіїв. Економіка агресора не зможе пережити значного скорочення продажу вуглеводнів, про що явно свідчить нинішня ситуація, коли відмова ЄС від російського газу та нафти призвела до дефіциту бюджету в кілька трильйонів рублів. За прогнозами аналітиків, незабаром попит на викопні джерела енергії впаде.. Що це обіцяє для Росії, здогадатися не важко.



Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) поновило прогноз розвитку світової енергетики. У ньому експерти пророкують "початок кінця" вуглеводневої ери. Пік попиту на викопні енергоресурси, згідно з прогнозами агентства, має настати 2030 року. А акції нафтогазових та вугільних компаній можуть перетворитися на проблемні активи.



Головним опонентом МЕА очікувано став ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти). Генеральний секретар Організації Хайсам аль-Гайс звинуватив МЕА у "безвідповідальності", оскільки, за його словами, якщо інвестори сприймуть прогноз МАЕ як керівництво до дії, це призведе до енергетичного хаосу безпрецедентного масштабу.

Справді, на сьогодні 80% всього світового енергетичного ринку забезпечується викопними енергоресурсами.. У той же час, постійне підвищення ОПЕК цін на вуглеводні ще більше мотивує уряди країн та населення переходити на відновлювані джерела енергії.

ЄС, тим часом, уже прийняв ініціативу так званої “зеленої енергетики”, згідно з якою країни, що входять до союзу, мають знизити викиди вуглецевого сліду до нуля до 2030 року.. Насправді терміни можуть зрушуватися, проте процес припинення використання газу, нафти і вугілля давно запущений і продовжує набирати обертів.



Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бероль звертає увагу на трансформацію китайської економіки, яка в останні десятиліття забезпечувала дві третини приросту споживання нафти та одну третину газу. На сьогоднішній день Китай є одним із світових лідерів розвитку відновлюваної енергетики, проте справа не тільки в цьому. Пекін побудував у себе розвинену важку промисловість, і тепер розвиває інші, менш ємні енергосектори. Відповідно, нафти, газу та вугілля Китаю необхідно буде дедалі менше. Терміни переходу Піднебесної на використання альтернативних джерел енергії спрогнозувати важко, проте там заявили, що досягнуть нульових викидів вуглецевого сліду до 2060 року.



Очевидно, що світ стоїть на порозі нової безвуглеводневої ери. Не можна сказати, що в найближчому майбутньому людство повністю відмовиться від використання видів палива, що згоряються, проте скорочення споживання нафти, газу і вугілля відбуватиметься щорічно. Це обумовлено як екологічними міркуваннями, так і економічними, адже більшість розвинених країн світу не мають покладів енергоресурсів на своїх територіях. Для держав, чия економіка повністю побудована на видобутку та продажу вуглеводнів, майбутнє виглядає досить туманно, особливо враховуючи той факт, що для перебудови економіки залишається зовсім мало часу. Росії, яка протягом ось уже 100 років виживає виключно за рахунок продажу нафти і газу, не зумівши інвестувати в сучасні технології, захід вуглеводневої ери віщує тотальну бідність.