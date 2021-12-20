Кому і чому продає компанії Дерипаска, або Як залишитися при своїх інтересах

14:42 27 липень Київ, Україна

Нагадаємо, що в квітні 2018 року США ввели санкції проти російських олігархів, наближених до президента Путіна, серед яких найбільший підприємець і мільярдер Олег Дерипаска

Дерипаска ж, в свою чергу, всіляко намагався відновити і відбілити свою репутацію, він неодноразово подавав в OFAC (списку санкцій підрозділ Мінфіну США) прохання про перегляд санкційних рішень.

Не так давно Мінфін США все-таки погодився зняти санкції з компаній російського мільярдера, серед яких один з найбільших в світі виробників алюмінію - компанія «Русал». Умовою таких поступок був вихід Дерипаски з участі в компаніях, а саме продаж істотного пакету акцій так, щоб його частина становила менше 50%.

Потрібно сказати, що олігарх погодився на такі умови. Однак, на ділі втрати участі в компаніях для Дерипаски виявилися не такими істотним, як це очікувалося.

По-перше, Дерипаска передає свої акції державному російському банку «ВТБ», натомість цей банк прощає олігархові мільйонні заборгованості, які виникли в минулі періоди їх співпраці.

По-друге, сам Дерипаска все ще зможе контролювати діяльність своїх компаній за допомогою партнерів в Кремлі і державного «ВТБ» банку.

По-третє, компанія En + була просто перереєстрована тільки вже в Калінінградській області.

На ділі, виходить так, що не дивлячись на зобов'язання олігарха продати свої акції подсанкціонним компаніям, він все одно залишає за собою право суттєво впливати на них.