КНР протестує проти втручання у вибори в Гонконзі разведальянса "П'ять очей"

Китайська влада висловлюють рішучий протест державам - учасникам розвідувального альянсу "П'ять очей" (Five Eyes, входять Австралія, Великобританія, Канада, Нова Зеландія і США) за комюніке міністрів закордонних справ цих країн, в якому висловлюється стурбованість перенесенням виборів до Законодавчої ради Гонконгу. Про це повідомило в понеділок посольство Китаю в Оттаві.

"Це грубе втручання у внутрішньополітичні справи КНР. Китайська сторона висловлює категоричну невдоволення і рішучий протест ", - йдеться на офіційній сторінці дипломатичної місії.

У заяві підкреслюється, що рішення про перенесення виборів було прийнято в зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в цьому спеціальному адміністративному районі, "щоб захистити життя і здоров'я гонконгців". "Китай наполягає, щоб згадані держави негайно припинили втручання. Не треба повторювати помилки і йти все далі в невірному напрямі", - наголошується в ньому.

У неділю глави МЗС Австралії, Великобританії, Канади, Нової Зеландії та США висловили стурбованість рішенням гонконгських влади відкласти на рік вибори до Законодавчої ради, які планувалося провести 6 вересня, і заборонити участь в них ряду кандидатів. У комюніке також підкреслюється "глибока заклопотаність введенням Пекіном закону про забезпечення національної безпеки, який підриває основні права і свободи народу Гонконгу".

31 липня глава гонконгської адміністрації Керрі Лам оголосила, що вибори до Законодавчої ради будуть відкладені через різке погіршення епідеміологічної ситуації. Заява про перенесення волевиявлення прозвучало після закінчення процесу реєстрації кандидатів, який тривав з 18 по 31 липня. Законодавча рада Гонконгу - 70-місцевий однопалатний парламент. Половина депутатського корпусу обирається прямим голосуванням за територіальними округами, іншу половину висувають галузеві спільноти за професійною ознакою.