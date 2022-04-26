Клин клином вибивають: Росія подала на Україну позов до ЄСПЛ

19:50 26 липня Київ, Україна

анексію Автономної Республіки, Росія не вважає себе відповідальною за брак води в Криму. Тому в Кремлі вирішили подати позов до ЄСПЛ (Європейський



Росія вперше звернулася до ЄСПЛ з міждержавною скаргою проти іншої країни - України. Скарга була подана на підставі статті 33-ї Конвенції про захист прав людини і основних свобод, повідомила в четвер, 22 липня, пресслужба Генпрокуратури РФ.

Необхідно відзначити, що ситуація не просто комічна, але й абсурдна. У країні, де права людини існують тільки на папері, подають позов до суду з прав людини. Більш того, Росія, яка напала на Україну, яка порушила також низку міжнародних прав, вимагає від потерпілої від неї сторони якихось компенсацій. Перекриття Кримського каналу логічно обумовлено агресивними діями Росії проти територіальної цілісності України. Як раніше заявляв Дмитро Кулеба, глава МЗС України, відновлення подачі води можливе лише після деокупації півострова. Досі не визнавшиАвтономної Республіки, Росія не вважає себе відповідальною за брак води в Криму. Тому в Кремлі вирішилипозов до ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини) проти України.Росія вперше звернулася до ЄСПЛ з міждержавною скаргою проти іншої країни - України. Скарга була подана на підставі статті 33-ї Конвенції про захист прав людини і основних свобод, повідомила в четвер, 22 липня, пресслужба Генпрокуратури РФ.Необхідно відзначити, що ситуація не просто комічна, але й абсурдна. У країні, де права людини існують тільки на папері, подають позов до суду з прав людини. Більш того, Росія, яка напала на Україну, яка порушила також низку міжнародних прав, вимагаєсторони якихось компенсацій.

Як зазначив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич, дії російської сторони це просто пропагандистський хід: "Від Росії можна чекати чого завгодно на будь-якому етапі, але це скоріше правова абракадабра, яка не має ніякої перспективи в ЄСПЛ, крім інформаційно-пропагандистської. Я також думаю, що скарга спрямована саме на російського внутрішнього споживача: мовляв, ми ж збирали якісь дані про збитки від діяльності України, і ось тепер їх використовуємо. Команда Мін'юсту України професійно відстоює наші інтереси в Страсбурзі, і зараз вона готова до будь-яких викликів ".



Виходить, щоб "зомбовані" федеральними ЗМІ жителі Росії і далі продовжували вірити в казки Кремля про вину України у всіх бідах Криму і особливо водній кризі, окупанти вирішили зробити один з небагатьох своїх логічних ходів. Створивши з "повітря" претензії, путіністи пішли з ними в ЄСПЛ, щоб там засудили Україну.