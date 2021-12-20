Китай стверджує, що запустив супутники для вивчення електромагнітного середовища

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Китай продовжує освоювати космічні технології. Не секрет, що за цим стоїть космічне протистояння Росія-Китай-США. Як повідомило агентство Сіньхуа, вчора, 13 березня, Китай здійснив успішне виведення на навколоземну орбіту четвертої групи супутників дистанційного зондування Землі Яогань-31.

Запуск супутників відбувся з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю о 10:19 за місцевим часом. При запуску була задіяна ракета-носій Чанчжен-4С (Великий похід-4С). Уточнюється, що для ракет-носіїв цієї серії це був 363-й політ.

"Супутники будуть використовуватися для дослідження електромагнітного середовища і випробувань відповідних технологій", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Китай може використовувати супутники Яогань-31 для спостереження за військово-морськими силами західних країн.

А напередодні в Китаї з космодрому Веньчан в провінції Хайнань провели запуск ракети-носія Чанчжен-7A Y2. Вона вивела на орбіту експериментальний супутник, який буде використовуватися для проведення на орбіті випробувань нових технологій.