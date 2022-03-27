Китай сприяє агресивній політиці РФ

16:03 27 березня Київ, Україна





Відомо, що у середині лютого було відзначено високу кількість кібератак на українські сервери більшості державних компаній та підприємств. Зважаючи на високу ймовірність на той момент повномасштабного вторгнення, у всіх спробах злому звинувачували сторону окупантів. За даними кібербезпеки України, стало відомо, що за деякими хакерськими атаками стояли Військова допомога КНР країні-агресору так і не була надана. Більше того, Пекін заявив, що відправить гуманітарну допомогу Україні на суму 1,5 млн доларів. Нейтральна позиція Китаю щодо агресора так і збереглася. Але чи вона така нейтральна, як заявляє уряд Піднебесної?Відомо, що у середині лютого було відзначено високу кількість кібератак на українські сервери більшості державних компаній та підприємств. Зважаючи на високу ймовірність на той момент повномасштабного вторгнення, у всіх спробах злому звинувачували сторону окупантів. За даними кібербезпеки України, стало відомо, що за деякими хакерськими атаками стояли китайські хакерські угруповання.



Рекордна кількість спроб злому була зафіксована 23 лютого, за кілька годин до початку вторгнення та бомбардувань. Серед українських ресурсів, які були схильні до хакерських атак такі: Міністерство оборони, Міністерство фінансів, РНБО , «Укрзалізниця», Міністерство юстиції, Державна прикордонна служба, МВС, Нацбанк, «Дія», Апарат Верховної Ради, Український державний центр кіберзахисту, Казначейство України та багато хто інші.



Кібератаки очікувалися перед початком наступу, тому багато хто з них був блокований кібербезпекою України. Ті, що все ж таки стали успішними, на деякий час вивели з ладу цифрові ресурси, проте незабаром роботу було відновлено.. Примітно й те, що у зламах брала участь китайська сторона. Вони використовували експлойти (програми пошуку вразливостей системи для подальшого злому) проти атомних підприємств та пов'язаних із ними компаній.



Китайськими хакерами було проведено атаки на Державний комітет ядерного регулювання України, Державну інспекцію ядерного регулювання та Український дослідницький веб-сайт, присвячений небезпечним відходам.



Зламування цих систем без перебільшення може загрожувати ядерною катастрофою. Крім отримання даних про минулу та поточну роботу атомних станцій та систем регулювання, хакери, за успішного злому, могли отримати ключі до управління ядерними установками.



Китай виступив з офіційним спростуванням щодо допомоги країні-агресору. У той же час КНР продовжує надавати хакерську підтримку окупантам.. Ця інформація повинна бути отримана США, оскільки вони здатні чинити тиск на Пекін з метою припинення підтримки терористів. Інакше світ може мати справу з новою ядерною катастрофою небачених масштабів.