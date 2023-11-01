Китай розширює свій політичний вплив у росії на схід від Уралу

16:15 30 жовтня Київ, Україна

Пекін підвищує свій політичний вплив у Сибіру та Далекому Сході. Китай націлений на співпрацю з регіональними політичними та бізнес-елітами. Піднебесна дає засоби та можливості, які кремль більше не в змозі дати регіонам, принаймні доти, доки путін продовжує війну. Поки росія не припинить агресію, Китай, очевидно, отримуватиме дедалі більше можливостей для розширення свого політичного та економічного впливу в рф.

Стрімке зміцнення зв'язків Китаю з регіонами рф викликає опір з боку місцевого населення, яке обурюється, що регіональні лідери плазують перед Пекіном. Деякі вважають, що це мотивовано зростаючим інтересом до суто економічних питань, тоді як інші стурбовані формуванням політичних альянсів з регіональними елітами як різновидом неоімперіалізму та загрозою територіальній цілісності росії. Проте регіональним елітам це не приносить великих проблем.

Свідчення зростаючого “поклоніння” російських чиновників у Сибіру та Далекому Сході Пекіну вже давно очевидні. Мабуть, найгучніша заява надійшла восени минулого року від Василя Орлова, губернатора Амурської області. Він заявив, що у всіх школах Благовіщенська будуть створені спеціальні курси для поглибленого вивчення китайської мови. Деякі ЗМІ припустили, що ці курси будуть доступні і в інших школах регіону, і що вони будуть обов'язковими. Ці видання також зазначили, що у багатьох місцях вже з'явилися вуличні вивіски китайською мовою. Губернатор заявив, що йде на такий крок у зв'язку з відкриттям мосту між Благовіщенськом і китайським містом Хейхе, населення якого вп'ятеро більше, ніж у Благовіщенську.

Зусилля Китаю щодо розширення свого впливу в росії набули нової значущості після недавнього візиту путіна з Сі Цзіньпінем до Пекіна та зустрічі понад 1000 китайських та російських регіональних політичних та ділових лідерів у Ляоніні. З одного боку, путін спробував виставити свій візит до Сі як "великий успіх". Враховуючи, що жодних результатів зустріч не принесла, складається враження, що вдала поїздка за кордон для путіна тепер дорівнює “великому успіху”. Зустріч у Ляоніні, де російські чиновники з різних регіонів зустрілися для підписання угод зі своїми китайськими колегами, є більш значущою. Підписані угоди повинні стимулювати торгівлю між Китаєм та російськими регіонами на схід від Уралу, відкрити нові торгові представництва цих регіонів у Китаї та нові китайські офіси в російських регіонах (можна сказати "прото-посольства"), а також передбачати будівництво нових транспортних зв'язків, які будуть сприяти подальшому розширенню торгівлі та розвитку економічної інтеграції між російськими регіонами та Піднебесною.

Не дивно, що результати зустрічі в Ляоніні практично не висвітлювалися пропагандистами, на відміну від путінської поїздки до Пекіна. Це пов'язано з тим, що за допомогою зміцнення торгових відносин в обхід кремля, китайський вплив зростає на території рф і дає можливість регіонам дедалі менше озиратися у бік столиці для прийняття будь-якого рішення. Поки росія потребує Китая, путін мало що може сказати чи зробити, щоб запобігти відходу регіональних еліт від кремля. У той самий час зміцнення торгівлі таким чином вітається китайськими чиновниками, які бачать, що Далекий Схід рф все більше дивиться на Китай і готовий робити те, що хоче Пекін. Це охоплює роботу з китайською владою безпосередньо, а не через столицю, як це було заведено завжди.

Той рівень китайського впливу, який вже існує на Далекому Сході та в Сибіру, можна було помітити напередодні двох зустрічей. У серпні китайський уряд опублікував нові офіційні карти, що показують частини Індії та рф під своїм контролем. Нью-Делі відреагував негайно і різко, тоді як у кремлі, по суті, промовчали. Лише через кілька тижнів товаришка по чарці медведєва, прессекретарка МЗС захарова заявила - " карти, хоча і офіційно схвалені китайським урядом, не відображають реалій, які визнають москва і Пекін".

Після візиту путіна до Пекіна в росії вигадали новий анекдот: “Сі оголосив, що наступний візит російського президента до Китаю відбудеться у Хабаровську”. Мовчання кремля на китайські карти, зустрічі регіональних еліт з китайськими в обхід центру, всепоглинаюче підлещування путіна перед головою Піднебесної, який, без перебільшення, має намір забрати собі половину росії. Таку ціну готовий платити путін за “захист населення Донбасу” та міфічну “денацифікацію”. А чи готові росіяни?