Китай здійснив запуск ракети-носія Чанчжен-4Б

Успіхи Китаю в освоєнні космічних проектів стають все більш явними. Так, за повідомленням агентства «Сіньхуа», на космодромі Тайюань в північнокитайської провінції Шаньсі був проведений запуск космічної ракети-носія Чанчжен-4Б (Великий похід-4Б). Перед цим на певні орбіти були запущені ще три наукових супутника.

У повідомленні вказується, що ракета вивела на орбіту стереотопографіческій супутник з високим ступенем дозволу Цзиюань-3-03 (Ресурси-3-03). Він разом з Цзиюань-3-02 сформує угруповання для отримання тривимірних зображень з високою роздільною здатністю і багатоспектральних даних.

Космічний апарат буде надавати дані для дослідження земельних ресурсів Китаю, попередження стихійних лих, розвитку сільського господарства, раціонального використання водних ресурсів та екологічного обстеження і міського планування.

Також на борту ракети знаходилися два супутника, призначені для виявлення темної матерії і збору комерційних даних відповідно.

Нагадаємо, 23 липня Китай запустив свою першу місію на Марс. З космодрому Веньчан в острівній провінції Хайнань стартувала найпотужніша китайська ракета-носій Чанчжен-5Y4. Космічний зонд повинен досягти Марса 11 лютого 2021 року.

А5 липня Китай успішно вивів на орбіту супутник для проведення досліджень космічного середовища і відповідних технологічних експериментів.